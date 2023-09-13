狼師性侵、猥褻10餘女 強逼女學生輪流口交、吞精

S姓男師被控對女學生強吻、襲胸甚至要女學生為他口交、吞精液，行徑相當變態。示意圖。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/09/13 00:35

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區一所小學一名在2004年退休的S姓男老師，被控涉在過去任教期間性侵或猥褻女學生，這噁男師還要女學生為他口交、吞下其精液、說「這很營養」，行徑變態。南市教育局於2020年獲報後與校方清查報案，前後有10餘名女學生受害，其中2名女學生受害期間還在追訴期內，台南地院依性侵、猥褻等26個罪名合併判S師13年徒刑。

在追訴期內的2名受害女學生A女、B女，其中A女前後遭男師要求為他口交性侵6次、猥褻18次；B女遭猥褻2次。台南地院合議庭依20次對幼女強制猥褻罪，每罪各判S師4年；6次對幼女強制性交罪，每罪各判刑8年，合併應服刑13年。

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判決與調查指出，這名於2004年8月從南市一所小學退休的S姓男師，過去在台南2所小學歷任約20年教職，退休時50多歲，如今應有70多歲。在2002年9月到2004年6月間，他擔任A、B兩女學生（當時兩女年僅10餘歲）的班導師。

合議庭查出，S師從2003年12月到2004年1月間，以每週兩次頻率在該小學的某頂樓夾層處，違反A女意願強吻女方嘴、隔衣摸胸、屁股與下體，或掀衣吸舔A女胸部，女學生雖用牙齒抵住S師舌頭，但S師仍硬來，女方覺得對方是導師、心灰意冷，反抗無用，遭S師猥褻12次；另有4次猥褻過程中，S師強壓A女頭部為他性器官打手槍及口交，性侵4次。

在2004年3月至同年4月間，S師以每週1次頻率在該小學相同地點、相同方式，對A女猥褻6次；另在2次猥褻過程中，強令A女為他打手槍與口交，性侵2次。

2002年9月至2004年6月間，S師也在該小學頂樓夾層處，違反B女意願，強吻B女的嘴，遭男師猥褻2次。

這名噁男師在侵害小女學生之際，竟稱讚女學生胸部很漂亮，還要求A女與另位女同學輪流幫他口交，射精時要求女學生把精液吞下去並說「這很營養，我老婆都是這樣」；B女說，S師稱是用父親立場來照顧她，因為很愛她，才會親她。

法官調查其他6名女學生證人，得知S師對這6女也有親嘴、摸胸、要求6女為他打手槍等噁心行徑，但因6女受害時間到舉發報案時間，已超過追訴權時效，無法追究S師對其他受害女學生的刑責。

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