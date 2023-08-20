狼師兩度入獄刑滿 法院不放人

康國書質疑現行評估制度不合理，但高等法院台中分院仍裁定，他應再強制治療1年。（記者張瑞楨攝）

2023/08/20 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕現年約五十四歲的男子康國書，廿三年前在雲林縣開安親班時，猥褻七名女童被判刑七年八月，他出獄後接受社區治療期間，二○一一年在台中市開音樂教室，又對二名女童伸魔爪猥褻，被判六年徒刑確定。康男服刑與強制治療已逾十年半，法院於本月裁定他應再強制治療一年，如果其再犯風險始終不能顯著降低，就會再延長治療。

再犯風險不能顯著降低 續延長治療

判決指出，康男猥褻七名女童，被判刑七年八月入獄，二○○七年縮短刑期出獄，到台中市經營音樂教室，並接受社區治療（固定時間向醫療機構報到，參與醫師的治療課程），卻又在二○一一年猥褻兩名女童。其中一名女童下體疼痛，回家告訴母親而揭發惡行，康男宣稱有獲得女童同意，女童卻激動說「要他下地獄、關到老、關廿年」康男被判刑六年確定，並應強制治療。

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引發修法 涉性犯罪不得進補教圈

該案引發社會關注，立法院於二○一三年修正「補習及進修教育法」，明定「有性侵害、性騷擾或虐待兒童行為，經判刑確定或通緝有案尚未結案」，不能擔任補習班負責人與教職員工。

至於康男，檢察官認為他犯下第一案的刑後社區治療無效，二○一三年一月向法院聲請命康男到台中監獄附設醫院強制治療獲准。康男強制治療一年一月後，接續入獄服刑，二○一九年十月縮刑執行完畢，又被送到培德醫院繼續強制治療，直至今年八月，強制治療加上服刑已超過十年半，但評估仍顯示，他的再犯風險未顯著降低，檢方向高等法院台中分院聲請繼續強制治療。

康男提出異議，質疑現行評估制度時間短暫倉促，不能正確評斷再犯危險的高低，他先前被認為是「兒童性侵犯」而非「戀童癖」，但今年評估卻認為他是「戀童」，他請求讓他回歸社區治療；法官審酌後，仍裁定他應繼續強制治療一年。

至於康男何時能停止強制治療？依刑法規定，應每年進行鑑定、評估，至再犯風險顯著降低為止。

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