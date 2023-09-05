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國小狼師猥褻小六女童 校方被判國賠123萬

台北市某國小老師涉猥褻、性侵小六女童，刑責部份，黃男被判刑3年8月，高院今判決校方應國賠女童83萬多元、其父母各20萬元。（記者楊國文攝）

台北市某國小老師涉猥褻、性侵小六女童，刑責部份，黃男被判刑3年8月，高院今判決校方應國賠女童83萬多元、其父母各20萬元。（記者楊國文攝）

2023/09/05 13:01

〔記者楊國文／台北報導〕台北市松山區某國小黃姓校隊指導老師，被控多次在校內體育器材室對小六女童心怡（化名）伸出狼爪，不僅親吻並撫摸胸部，猥褻得逞，心怡小學畢業後，在校外還遭黃男以手指性侵，黃男獸行已被判刑3年8月，心怡及父母並控訴小學校長等師長未做好校園管理、防範措施，有怠忽職守情形，聲請國家賠償，高等法院判決針對黃男猥褻案，校方應國賠心怡83萬多元、其父母精神慰撫金各20萬元，共123萬多元，另外，黃男涉畢業後校外性侵犯行，校方無國賠責任。可上訴。

心怡和父母3人提告主張，黃男是心怡就讀國小的校隊指導老師，竟自她小六的2016年10月至2017年6月期間，多次在校內體育器材室親吻她，並撫摸其胸部；另自心怡2017年6月底畢業後某日，在校外以手指性侵她。

3人指控，國小校長、導師、學務主任、體育組長等人，未依法通報，並送交性別平等教育委員會（性平會）調查，未未對心怡施以適當輔導管教、防範措施及改善校園危險空間，已觸犯國家賠償法第2條第2項規定的公務員執行職務行使公權力時故意不法侵害他人權利，及怠於執行職務情形，已使心怡精神嚴重受創，需長期就醫及心理諮商，請求國賠心怡精神慰撫金300萬元、醫療及交通費等2萬多元，國賠其父母各100萬7千多元、134萬多元。

黃男的刑責方面，一、二審均認定黃男性侵、猥褻心怡事證明確，涉犯對未滿14歲女童為猥褻、性交罪，判決應執行3年8月徒刑。

國賠部份，台北地院判決小學應國賠心怡100萬元、另駁回其父母的國賠請求。小學、心怡和父母均就不利的部份，上訴高等法院。

高等法院審理認定，黃男對心怡犯下猥褻、性交罪，刑事已判決3年8月徒刑，針對黃男在校內對心怡犯下的猥褻犯行，與黃擔任教師職務的教學活動之間有直接、內在、密切關連性，為執行職務行使公權力的行為，侵害心怡身體健康權、性自主權及人格發展權，及其父母的身分法益，今判小學應賠償心怡精神慰撫金80萬元、醫療和交通費用等3萬多元，共83萬多元，及其父母各精神慰撫金20萬元。

另外，高院認定，黃男在心怡自國小畢業後在校外所犯的指侵行為，因不是執行職務行使公權力的行為，判校方對心怡3人均無國賠責任。

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