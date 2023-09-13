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狼師性侵、猥褻10餘女學生 有追訴、有逾期 律師說分明

涉性侵、猥褻十餘女學生的S姓男師，台南地院僅針對其中兩女受害學生判S師十三年徒刑，律師江信賢指這涉及追訴期時效問題。（資料照）

涉性侵、猥褻十餘女學生的S姓男師，台南地院僅針對其中兩女受害學生判S師十三年徒刑，律師江信賢指這涉及追訴期時效問題。（資料照）

2023/09/13 06:11

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狼師性侵、猥褻10餘女 強逼女學生輪流口交、吞精

〔記者王俊忠／台南報導〕對於兩女學生遭到狼師強制猥褻或性交時，是在2002年到2004年間，兩女均未滿14歲。律師江信賢指有刑法加重事由，在強制性交部分，依法可處7年以上有期徒刑；在強制猥褻上，則適用1999年以後增訂的刑法加重強制猥褻罪，可處3年以上10年以下徒刑。上述刑度追訴期，最高可判到10年徒刑或以上，依刑法第80條第1項第1款規定，屬10年以上刑度，追訴期為30年，檢察官及法官均可依法追究狼師相關刑責。

至於判決中，法官敘述相關被害人即證人等6名當年的小學女學生，也遭到該名狼師強制猥褻等犯行。江信賢表示，但上述6名女證人均是年長於受害A女、B女長達7屆以上的學姊。

江信賢說，這可以推知被告狼師犯行時應是1995年以前或是更早時間發生，因刑法加重強制性交是1999年增訂，1999年以前發生的仍應適用舊法，僅有刑法第224條強制猥褻規定，依法可處7年以下有期徒刑，依刑法第80條第1項第2款規定，屬於3年以上10年未滿之刑度，追訴期僅有20年，迄今追訴期應已超過，所以檢察官及法院均無法再追究狼師對其他受害女學生的相關刑責。

江信賢強調，法律會規定一定的追訴期間，主要是避免受害人時隔甚久，再對被告追究相關刑責，這樣對被告也不盡公平，因為事件隔數年以後，往往相關證據已滅失，就檢察官或法官而言，也甚難發現真實。建議民眾若遭受不法侵害，務必先尋求專業法律協助，判斷是否屬於法律所保護規範之權益，並儘速提出相關法律追究權利，以免權益受損，因為超過追訴期間，檢察官或法官也無法做相關認定。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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