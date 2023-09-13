狼師性侵、猥褻10餘女學生 台南教局：若判刑確定追繳退休金

對於S姓男師性侵、猥褻多位女學生案，台南市府教育局強調一旦判刑確定，會追繳S師退休金。（圖：民眾提供）

2023/09/13 06:06

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〔記者王俊忠／台南報導〕對於S姓男師涉性侵、猥褻小女學生案，台南市府教育局表示，該師於2004年退休迄今19年，教育局於2020年9月接獲通報後，立即責由該師曾任教過的兩所學校依性別平等教育法調查，經確認屬實後即通報S師為全國不適任教育人員、終身不得再任教職；教育局亦主動於2022年3月將該案移送檢調單位偵辦。

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教育局說，據悉這位已退休的S師目前是一審判決有罪，依規定本案若經法院最終判處S師有期徒刑以上之罪確定，教育局將立即請學校依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第80條及其施行細則第42條規定，依法追繳該師已支領的退（離）職相關給與。

教育局重申，教育局對性侵案深惡痛絕，在法律追訴期內一定究責到底；超過追訴期部分，也支持修法延長。

教育局面對校園性別事件已建立3不1有（不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰）的機制，均要求學校以最嚴謹態度調查處理，除對查證屬實的行為人嚴懲外，對被害者同時啟動心理輔導。此外，已建立「強化校園性平事件預防宣導」、「訂定性別事件預防宣導之行政規則」、「案件處理流程及性平宣導課程時數標準化」、「嚴格要求各校於每學期初、定期辦理入班宣導及問卷關懷」等，以強化學生自我保護觀念，積極預防性平事件發生，全面守護學生校園安全。

台南也首創入班時的性平宣導，聯絡簿的求助貼紙等措施，希望從小建立身體界線的概念，以保護學童。

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