任教小學性侵女學童 退休16年後揪出 狼師判13年

台南市一所小學尚姓男老師，任教期間涉嫌性侵及猥褻女學童，10多名女童受害，台南地院依性侵、猥褻等26個罪名，將尚男合併判刑13年。（資料照）

2023/09/13 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市一所國民小學尚姓男老師，二○○二年到二○○四年任教期間涉嫌性侵及猥褻女學童，經查高達十多名女童受害，但尚男二○○四年退休後，其惡狼行徑一直到二○二○年才被揭發，台南市教育局與校方深入調查後報警處理，雖時隔十多年，仍有兩名女童受害期間還在追訴期，台南地院依性侵、猥褻等廿六個罪名，將尚男合併判刑十三年。

10多名女童受害 惡行3年前被揭發

判決指出，二○○四年八月退休的尚姓男師，過去在台南兩所小學歷任約廿年教職，目前七十多歲。尚男從二○○三年十二月到二○○四年一月間，以每週兩次的頻率，在學校一棟大樓的頂樓夾層，違反Ａ女童意願強吻對方及上下其手，以及要求Ａ女用手及口為他性服務，被害女童共遭尚男猥褻十二次、性侵四次。

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兩受害案還在追訴期 26個罪名判刑

二○○四年三月至同年四月，尚男也以每週一次頻率，在該小學相同地點，以相同方式對Ａ女猥褻及性侵，共遭猥褻六次、性侵兩次。

尚男除了欺凌Ａ女童，還被查出更早之前，從二○○二年九月至二○○四年六月間，在該小學頂樓夾層強吻Ｂ女童，以及猥褻Ｂ女兩次。尚男侵害女學生之際，不僅語帶下流地稱讚女童胸部漂亮，甚至曾找來Ａ女與另名女學生輪流為他性服務，還以「很營養」等語，要求被害女童吞精。

據了解，Ｂ女童當時被尚男甜言蜜語迷惑，以為老師愛她，老師是用父親立場來照顧她。

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