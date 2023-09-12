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搭訕女路人強拖至中和4號公園暗處指侵 色狼強制性交起訴

已婚的林姓男子去年深夜在新北市中和區4號公園內搭訕一名女路人，見被害者不理會，涉嫌把她強拖進公園深處後，強行指侵，甚至想強逼口交，因路人經過，被害者趁隙逃跑而未遂。（情境照）

已婚的林姓男子去年深夜在新北市中和區4號公園內搭訕一名女路人，見被害者不理會，涉嫌把她強拖進公園深處後，強行指侵，甚至想強逼口交，因路人經過，被害者趁隙逃跑而未遂。（情境照）

2023/09/12 17:07

〔記者王定傳／新北報導〕原本是斯里蘭卡藉、現已取得我國國籍的林姓已婚男子，去年深夜在新北市中和區4號公園內搭訕一名女路人，見被害者不理會，涉嫌把她強拖進公園暗處後，強行指侵，甚至想強逼口交，因路人經過，被害者趁隙逃跑，新北地檢署今日依強制性交罪嫌起訴林男。

檢警調查，去年11月30日凌晨2時許，被害者原本與親友通電話，林男見她獨自一人遂上前搭訕，見她不理會，竟涉嫌強吻後，再把她拖進公園暗處、把她推倒，不顧被害者掙扎，予以強吻、猥褻，甚至以手指性侵得逞。林男還欲強逼口交，因路人經過，被害者趁隙逃跑。

被害者親友因在電話中聽到被害者說有陌生人企圖侵犯她，之後電話隨即掛斷又打不通，因此報警處理，警方獲報前往現場，剛好遇到逃跑的被害者。

林男被逮後，在老婆陪同下製作警詢筆錄，他坦承全部犯行，但到了檢方偵查時又改口辯稱：「只有搭訕並有肢體接觸」，否認強制性交等行為。

由於被害者指證歷歷，其親友亦還原報警經過，且被害者事後訴說此事情緒激動、不斷哭泣。而嫌犯在接受警詢時，他在通譯、老婆陪同下製作筆錄，並坦承犯行，對員警詢問均可切題回答，並無答非所問情形，檢方綜合相關證據後將林男起訴。

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