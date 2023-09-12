「嫖蟲戰隊」洗劫外籍賣春女 還報警誣賴她們偷錢

強盜集團成員黃人泰涉強盜、性侵外籍賣春女，高院今將他判刑14年徒刑，並提訊黃召開延押庭，黃以患有高血壓，請求交保。（記者楊國文攝）

2023/09/12 15:12

〔記者楊國文／台北報導〕男子沈秉威被控夥同友人組成「嫖蟲戰隊」強盜集團，佯裝男客釣出外籍賣春女子，再拳打腳踢強盜現金，強拍裸照或性侵，最後還報警誣指賣春女偷錢，被害人包括中國、泰國、越南與印尼等國籍的5名女子，除沈秉威於另案被合併判刑14年6月定讞外，高等法院考量共犯黃人泰兄弟檔已與2名被害人和解並賠償，今依強盜強制性交等罪判黃人泰14年、黃人傑12年、林柏陞5年徒刑。可上訴。

高院宣判後，立即提訊黃人泰（22歲）召開延押庭，高院訊問，黃人泰羈押期將於10月12日屆滿，若延長羈押，有何意見？黃人泰表示，罹患高血壓，請求高院讓他交保，可以工作陪家人，委任律師主張，可提高黃的交保金或以定期報到等方式代替羈押；高院諭知，近日以書面做出裁定。

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判決指出，沈秉威組成「嫖蟲戰隊」強盜集團，假借性交易趁機強盜外籍賣春女，由沈男蒐集賣淫資訊與地點，選定對象與策劃、指示強盜手法與犯後說詞，並開車等待觀望與接應，黃人傑則負責開車載成員黃人泰、任品勝（另案判刑7年2月定讞）等人到場開房。

前年5月5日，沈秉威約出泰女小玲（化名）性交易，並由黃人泰開房間，小玲到場後，黃男先摔壞其手機，然後掐住她脖子甩耳光繼而拳打腳踢，然後將小玲壓在地上，再與沈秉威視訊，在沈指示下，搜刮阿玲身上現金6萬元。黃接著強拍裸照傳給沈，再逼小玲口交後報警，聲稱小玲性交易時偷他的錢，黃在派出所做筆錄後即乘隙離開。

隔天，沈秉威約出越女小黎（化名），楊承丰開房間後，掐住小黎脖子，將她壓制在床上，摔壞她的手機，並用膝蓋踢擊，強取現金1萬5千元後，報警並向到場警員謊稱小黎偷他的錢。

前年5月13日，沈秉威約出印尼籍女子安娜（化名），黃人泰痛毆安娜並打斷她的鼻梁，除強盜現金1萬8400元，還報警聲稱安娜偷錢。

接著，沈秉威約出中配小美（化名）性交易，楊承丰開房後，勒住小美脖子一陣毒打，小美腦震盪全身是傷，遭楊男強盜3萬8千元。

前年六月，沈秉威指示任品勝約出泰籍應召女子依依（化名），任男將她推倒在床，抓扯頭髮逼她拿錢出來，依依交出化妝包內1萬多元現金，任品勝狠甩耳光命她手比「YA」手勢，強行拍裸照，事後報警誣指依依是防疫破口，警方根據依依控詞，當場要求檢查任男的手機，果然發現裸照，該集團惡行才曝光。

新竹地院依強盜強制性交、結夥強盜等罪，重判多位成員，其中，兄弟檔黃人泰重判16年、黃人傑15年，沈秉威則另案審理，黃人泰等被告不服判決，上訴高等法院審理。後來，沈秉威於另案被合併判刑14年6月定讞、任品勝另案被判刑7年2月定讞。

高院審理認為，黃人泰、黃人傑已與2名被害人和解並賠償，獲得原諒，今改判黃人泰14年、黃人傑12年徒刑，林柏陞則判刑5年徒刑，黃人泰另被依收受贓物罪判3月，可易科罰金，可上訴。

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