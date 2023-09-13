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狼師若判刑定讞 教局將追繳19年退休金

台南市政府教育局表示，尚男若經法院最終判刑確定，教育局將依法追繳該師已支領的退休金。（繪圖：美編組）

台南市政府教育局表示，尚男若經法院最終判刑確定，教育局將依法追繳該師已支領的退休金。（繪圖：美編組）

2023/09/13 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕對於尚姓男師涉性侵、猥褻小學女學生案，台南市政府教育局表示，尚男目前是一審判決有罪，依規定若經法院最終判處尚男有期徒刑以上之罪確定，教育局將立即請學校依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第八十條及其施行細則第四十二條規定，依法追繳該師已支領的退（離）職相關給與。

台南市教育局指出，該師二○○四年退休迄今十九年，教育局於二○二○年九月接獲通報，立即責由該師曾任教過的兩所學校依性別平等教育法調查，經確認屬實後即通報尚男為全國不適任教育人員，終身不得再任教職；教育局亦主動於二○二二年三月將該案移送檢調單位偵辦。

教育局重申，教育局對性侵案深惡痛絕，在法律追訴期內一定究責到底，超過追訴期部分，也支持修法延長。此外，除對查證屬實的行為人嚴懲外，對被害者同時啟動心理輔導。教育局表示，已建立「強化校園性平事件預防宣導」、「訂定性別事件預防宣導之行政規則」、「案件處理流程及性平宣導課程時數標準化」、「嚴格要求各校於每學期初、定期辦理入班宣導及問卷關懷」等，以強化學生自我保護觀念，積極預防性平事件發生，全面守護學生校園安全。台南也首創入班時的性平宣導，聯絡簿的求助貼紙等措施，希望從小建立身體界線概念，以保護學童。

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