舊法追訴期僅20年 剩2生還告得成

當年受害的女學生（右）泣訴，法律上無法追究尚姓老師，她能做的就是把事情說出來，讓更多人知道。（資料照）

2023/09/13 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市一名退休十九年的尚姓男老師，被控任教期間強制猥褻及性侵十多名女學生，其中兩女學生受害期間仍在追訴期，兩女學生遭到狼師強制猥褻或性交時，是在二○○二年到二○○四年間，兩女均未滿十四歲。律師江信賢指有刑法加重事由，在強制性交部分，依法可處七年以上有期徒刑；在強制猥褻上，則適用一九九九年以後增訂的刑法加重強制猥褻罪，可處三年以上十年以下徒刑。狼師所犯屬十年以上刑度，追訴期為三十年，檢察官及法官均可依法追究狼師相關刑責。

新法追訴期增為30年

至於判決中，法官敘述相關被害人即證人等六名當年的小學女學生，也遭到該名狼師強制猥褻等犯行。江信賢表示，上述六名女證人均是年長於受害A女、B女七屆以上的學姊。

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江信賢說，這可以推知被告狼師犯行時應是一九九五年以前或是更早時間發生，因刑法加重強制性交是一九九九年增訂，一九九九年以前所發生的仍應適用舊法，僅有刑法第二二四條強制猥褻規定，依法可處七年以下有期徒刑，依刑法第八十條第一項第二款規定，屬於三年以上十年未滿之刑度，追訴期僅有二十年，迄今追訴期應已超過，所以檢察官及法院均無法再追究狼師對其他受害女學生的相關刑責。

江信賢強調，法律會規定一定的追訴期，主要是避免受害人時隔甚久，再對被告追究相關刑責，這樣對被告也不盡公平，因為事件隔數年以後，往往相關證據已滅失，就檢察官或法官而言，也甚難發現真實。建議民眾若遭受不法侵害，務必先尋求專業法律協助，判斷是否屬於法律所保護規範之權益，並儘速提出相關法律追究權利，以免權益受損，因為超過追訴期間，檢察官或法官也無法做相關認定。

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