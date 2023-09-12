單親爸指侵女兒49次 鬼扯：檢查她下體分泌物

高雄一名單親父親侵害女兒49次，但女兒仍替法官求情希望能一家團圓。示意圖。（資料照）

2023/09/12 13:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄單親爸阿強（化名）和前妻離異後，獨自撫養1對雙胞胎女兒，小女兒進入青春期後，阿強竟趁女兒睡覺時，用手指侵犯女兒下體，女兒向網友聊天時談到此事，網友協助代為報警，阿強辯稱只是要檢查女兒下體有無異常分泌物，並沒有侵入身體，但法官根據驗傷報告，發現女兒處女膜有陳舊性裂傷，不採信阿強說詞，依妨害性自主罪判徒刑5年。

判決指出，阿強和前妻離婚後，兩人各自撫養雙胞胎女兒，小女兒6歲時，被阿強接回家和姐姐同住；小女兒就讀國小六年級時，小女兒發現，爸爸會在她晚上睡覺時跑進房間，用手指撫摸她的下體並進入體內，她害怕到不敢發出聲音，父親每次大概摸個幾分鐘就會離開，直到她升上國中，情況還是一直持續。

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小女兒雖然有跟姊姊說過這件事，但姊妹倆都很害怕阿強，不敢對外聲張此事，直到小女兒某天和網友聊天時提及此事，在網友協助下代她報警，檢警介入調查時，阿強辯稱只是要檢查女兒下體有無異常分泌物，並沒有侵入女兒身體。

高雄地院審理時，小女兒哭訴：「不會怪爸爸這件事，我很想念他，因為他從小到大都對我很好，我想要什麼，爸爸都會給我，爸爸上班也很辛苦，我希望可以給爸爸1次機會，讓我們可以再團圓」；而阿強則堅稱自己沒有侵犯女兒，強調只是想檢查女兒下體有無異常分泌物。

法官認為，如果小女兒身體出現異狀，身為父親應該是要帶女兒去醫院接受專業診治，但他卻自行替女兒檢察，可認定為事後狡辯卸責之詞，加上醫院檢查報告確認女兒處女膜有陳舊性裂傷，並估算出女兒被父親侵犯期間長達1年，次數多達49次，因此依妨害性自主罪判徒刑5年，可上訴。

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