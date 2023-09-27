明揚殉職消防員 林右昌：每人2800萬撫卹金、協助入祀忠烈祠

立法院內政委員會27日邀請內政部長林右昌（右）、消防署長蕭煥章（左）就「9月22日屏東市明揚國際火災案」提出專題報告並備質詢。（記者王藝菘攝）

2023/09/27 10:13

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院內政委員會今天邀請內政部長林右昌、消防署長蕭煥章就「9月22日屏東市明揚國際火災案」提出專題報告並備質詢，林右昌報告指出，每一名殉職消防員可獲得約2800萬的撫恤金，消防署將主動協助屏東縣消防局辦理請領各項撫卹、慰問金，以及入祀忠烈祠、核發褒揚令事宜。

而針對日前屏東縣政府調查明揚廠區，發現內部堆放超過管制量30倍的化學物質，林右昌表示，內政部將提高吹哨者獎金，鼓勵民眾勇於檢舉不法。經查目前各縣市所定獎勵辦法，獎金額度多以罰鍰金額的5%至10%做為提撥基準，內政部將建請各縣市政府研議修正獎勵規定，提升罰鍰提撥比例，以鼓勵從業人員檢舉不法。

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林右昌指出，內政部已啟動災害事故調查會，由次長吳容輝主持，並規劃後續現勘及訪談事項，希望依據火調事實及證據，儘快找出發生原因，並提出改善策略及建議，後續更要對改善及精進事項的執行形況，持續追蹤。

林右昌說，對於明揚大火造成重大傷亡，大家都深感不捨及遺憾，盼透過對現有機制的檢討及改進，法令的修正、並加強督導地方政府落實各項公共安全政策，也要加強企業的防災意識，以及人員訓練、防災設備的投資，這是新世代企業責任及自主管理很重要的一環。

另外，內政部提到，對有運作優先管理化學品與工廠危險物品的廠場，環境部正執行重點規劃，由化學雲提供廠區座標、化學品及危險物品基本資料等相關資訊，介接給內政部消防署的119指揮派遣系統，供消防搶救時查詢，預計於今年底完成介接。

內政部表示，為落實消防法規定，工廠火災時管理權人應提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，將邀集經濟部、環境部、勞動部等主管機關就提供廠區化學品資訊的方式、正確性等，研議相互協助查核的機制，必要時修正相關規範，以即時提供消防人員救災安全所需資訊。

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