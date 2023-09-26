明揚成立5億元信託專戶撫卹賠償 所有員工全薪保障到12月

明揚董事長劉安晧表示，已成立5億元信託專戶撫卹賠償員工，所有員工全薪保障到12月。（記者葉永騫攝）

2023/09/26 15:45

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東明揚國際科技公司22日爆炸起火，造成重大傷亡意外，明揚國際今天（26日）上午已委由上海商業儲蓄銀行規劃辦理信託帳戶，將5億元存入專戶交付信託管理專款專用，作為員工撫卹賠償，所有的員工薪水保障到12月。

明揚國際董事長劉安晧由律師陪同召開記者會表示，今天已委由上海商業銀行辦理信託專戶5億元，所有員工傷者和罹難者家屬都不用擔心，一切從優撫卹，也會負責到底，即使將來醫療修復、心理治療或教育經費等等還超過這個數字，也會繼續支付更多的款項，公司現金也絕對足以支付，為了確保信託專戶的公信力，委由律師擔任監察人，監督帳戶使用情形。

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在保險的部分，有投保金額約15億，將配合火調和保險公司調查，盡快完成理賠程序，在未完成理賠前，也會先以信託專戶，盡速對傷亡者給予撫卹。

對於經濟部昨天下令明揚全部停工，同時工資必須照常給付，劉安晧表示尊重主管機關一切裁決，目前就是先盡速處理傷亡者的後續，其他員工們也不用擔心，所有的員工工資保障在年底12月，一定都會照常給付，如果復工時間超過12月，也會盡量安排到其他廠工作，保障員工的工作。

明揚董事長劉安晧在總經理、律師陪同下召開記者會，成立5億元信託專戶撫卹賠償員工。（記者葉永騫攝）

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