女員工變內賊 高雄50年牛肉鍋名店零錢一個月被偷176次

高雄50年牛肉鍋名店零錢一個月被偷176次，業者查出竟是女員工手腳不乾淨。（翻攝牛肉鍋業者臉書粉專）

2024/07/24 10:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市某家50年牛肉鍋名店櫃台零錢常不見，客人也反應放在包包裡的百元紙鈔、零錢不翼而飛，業者私下調閱監視器畫面，發覺竟是68歲的邱姓女員工手腳不乾淨，一個月內偷走2萬多元，下手次數多達176次，邱女事後坦承犯行，並承諾賠業者3萬元，獲檢方緩起訴處分。

檢方指出，新興區某家50年知名牛肉鍋老店，前年底傳出櫃台零錢常不見，客人也反應，離開座位去拿衛生紙、餐具時，放在包包或桌上的零錢和百元紙鈔也不翼而飛，店家懷疑有內賊，於是調閱2022年12月17日至隔年1月17日的店內監視器，發現竟是68歲邱姓女員工手腳不乾淨。

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店家拿出視器監畫面找邱婦對質，但邱婦堅不承認偷錢，店家無奈只好報警；檢警偵查時，邱婦見事情大條，才坦承自己「偶而」會貪小便宜，偷偷拿走櫃台收銀機的零錢，「偶而」看到客人沒把錢收好，也會順手摸走。

但檢警逐一查看監視器，發現邱婦的一天至少下手10幾次，根本不是「偶而」，一個月來行竊次數高達176次，現金約2萬多元；由於邱婦犯後態度良好，並承諾會賠店家3萬元，檢方決定給她自新機會，偵結處分緩起訴，但須接受法治教育1場次。

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