探視2名明揚爆炸案重傷勇消 周春米：他們意志非常堅強

屏東縣長周春米隔著病房玻璃窗為林姓隊員加油打氣。（圖擷取自屏東縣長周春米臉書）

2023/09/26 13:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕22日發生的屏東明揚爆炸案，造成上百人傷亡，有4名消防員殉職，至少13名消防員受傷，其中2名重傷的消防員當天即送高雄長庚救治，包括左上臂截肢的屏東分隊隊員盧逸軒、臉和四肢嚴重燒燙傷的屏二分隊隊員林家慶；屏東縣長周春米今天（26日）說明昨日前往探視的情況，感受到2位消防員的堅強意志，相當感動與欣慰。

周春米表示，昨天（25日）到高雄長庚探望2位在明揚爆炸案受傷的消防員，一位是左上臂截肢的盧姓隊員，一位是臉和四肢有嚴重燒燙傷的林姓隊員，讓她很欣慰、很感動的是，他們的意識都非常清楚，意志也很堅強，其中本來插管治療的林姓隊員昨天已拿掉管子，盧姓隊員如果今天明確檢查沒有問題的話也會，後續在生活上會比較舒服。

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周春米指出，探視截肢的盧姓弟兄時，她可以進到加護病房，「我頻說話他頻點頭、頻安慰他就一直跟我點頭，真的讓我很感動！」因為都有恢復到一個程度，她聽醫護人員說，兩位消防弟兄都非常有正面能量的回應大家對他們的照顧。

周春米說，另外到燒燙傷病房，她不能夠進去，而是透過話筒跟林姓弟兄講話，「他馬上比出大姆指跟我講讚，跟我說OK、叫我放心」，非常謝謝所有的醫護人員，做了最好的照顧，消防弟兄的生命力與正面意志都讓人非常放心。

明揚爆炸案釀9死1失聯，上百人受傷，目前還有54人住院，其中有9名消防弟兄，周春米表示，勇消們第一時間趕赴火場，逆著方向勇敢前行，全力救火，盡忠職守；後續醫療和心理支持，縣府團隊會全面協助，請同仁和家屬不用擔心，復原之路既艱辛又漫長，也會全力陪伴。

嚴重燒燙傷的林姓隊員隔著病房玻璃窗對周春米比讚。（圖擷取自屏東縣長周春米臉書）

屏東縣長周春米進到加護病房探視左上臂截肢的盧姓隊員。（圖擷取自屏東縣長周春米臉書）

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