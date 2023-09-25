屏東明揚工廠大火肇因 化學署：初查是二叔丁基過氧環己烷

屏東明揚國際工廠22日傍晚發生爆炸，造成重大傷亡。（記者李惠洲攝）

2023/09/25 22:07

〔記者陳嘉怡／台北報導〕屏東明揚工廠大火造成嚴重傷亡，外界將爆炸原因指向化學物質「環己烷」，不過環己烷是已列管的毒性化學物質，依法工廠必須要有專業人員應變毒化災。對此，環境部化學署表示，根據初步調查釀災的化學物質是「二叔丁基過氧環己烷」非環己烷，「名字很像但化學式完全不一樣」。而學者則指出，「二叔丁基過氧環己烷」是有機過氧化物遇水不會爆炸，推測爆炸原因可能與高溫分解產生的壓力有關。

明揚工廠大火肇因目前眾說紛紜，其中有一說將爆炸原因歸咎於化學物質「環己烷」。不過環己烷屬於環境部化學署列管的毒性化學物質，業者必須依法向化學署申報流向及提供運作紀錄，工廠內也必須要有熟稔毒化災預防及應變知識的毒化物專業應變人員。究竟明揚公司有無違反「毒性及關注化學物質管理法」相關規定？廠區內有無配置專業應變人員？

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對此，環境部化學署評估管理組長林松槿表示，根據勞動部職安署網站對屏東大火的案情摘要，初步研判疑似為過氧化物「二叔丁基過氧環己烷」與異構烷烴引起的爆炸。但「二叔丁基過氧環己烷」與環己烷是不同化學物質，「兩個名字很像但化學式完全不一樣」。「二叔丁基過氧環己烷」不在化學署列管的毒性化學物質、關注化學物質名單，依法業者不須向化學署申報流向，也未要求工廠內需配置專業應變人員。

東海大學化學系助理教授杜澄達指出，環己烷與「二叔丁基過氧環己烷」皆為有機化合物，但化學性質不相同。環己烷一般用作有機溶劑，具易燃性；而「二叔丁基過氧環己烷」為有機過氧化物，具不穩定的化學特性，並會分解為自由基化合物，具有引發其他連鎖化學反應的特性。

杜澄達進一步解釋，有機過氧化物的不穩定性，來自於化合物裡鍵能比較低的氧-氧化學鍵，因此遇上熱、紫外線或藍光、摩擦或震動時會導致化合物分解。但氧-氧化學鍵本身與水不具有反應性，一般情況下，有機過氧化物遇水不會爆炸，應不會造成爆炸或引發火災。甚至在儲存和運輸過程中會以水稀釋為水溶液的方式作業，降低因熱或震動等因素所引發意外的機率。

杜澄達推測，若此次屏東明揚大火肇因是「二叔丁基過氧環己烷」，推測是此有機過氧化物在火場中因高溫而分解，形成丙酮和乙烷等低沸點有機化合物，當儲存容器超過一定壓力後，便產生爆炸。不過詳細爆炸起火原因，仍待完整調查報告出來。

東海大學化學系助理教授杜澄達解釋，環己烷與「二叔丁基過氧環己烷」是兩種不同的有機化學物質，化學式不同，化學性質也不同。（杜澄達提供）

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