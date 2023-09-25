明揚大火罹難員工家屬轟：公司缺聯繫窗口 無人協助治喪

明揚公司屏東廠3位罹難員工遺體目前停放在市立殯儀館。（記者李立法攝）

2023/09/25 14:29

〔記者李立法／屏東報導〕明揚科技屏東廠大火釀重大傷亡，6位罹難員工的遺體陸續由家屬領回分別安置在高、屏兩地殯儀館或靈堂，部份家屬抱怨災後該公司缺乏聯繫窗口，員工傷亡如此慘重，竟沒有專人出面統一協助治喪事宜，家屬只能自掏腰包請葬儀社打理亡者後事，對該公司看待罹難員工及家屬的態度感到心寒與憤怒。

賴俊儒等4位殉職消防員的聯合靈堂設在屏東市心燈生命禮儀館內，明揚公司屏東廠陳姓等3位罹難員工遺體目前則停放在對面的市立殯儀館，陳姓死者的雙親從桃園南下屏東為兒子料理後事，痛失愛子，讓夫婦倆心情難以平復，並對明揚公司事後的處置態度感到失望與不滿。

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夫婦倆向葬儀社人員表示，發生如此重大工安事故，員工死傷慘重，該公司到現在卻看不到一個人出面為罹難員工處理治喪事宜，家屬也找不到該公司的聯繫窗口，這樣對待罹難員工，令人心寒；葬儀社人員表示，若有機會接觸明揚公司人員，將代為反映家屬的心聲。

不過，明揚及母公司明安公司高層昨天在召開的重訊記者會宣布，將成立信託專戶，對死傷員工的相關賠償事宜，公司一定會展現最大誠意，有做不好的地方，也一定會改進。

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