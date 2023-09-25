明揚公司3大違規！屏東縣府重罰240萬 檢方追查罪責

屏東縣長周春米指出，明揚所提供的安全資料表少提供了二項。（記者葉永騫攝）

2023/09/25 12:46

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今天（25日）上午由縣長周春米召開記者會，認定明揚國際科技公司有三大違規事態嚴重，依消防法重罰管理權人從重開罰共計240萬元罰鍰，且廠房內依規定只存放100公斤有機過氧化物，卻存了3000公斤，存放危險物品的地點有相關規定，明揚卻與作業工間在一起，這些違規造成重大傷亡，已涉及公共危險罪、過失致死罪嫌。

屏東科技園區「明揚國際」高爾夫球具工廠22日晚間發生爆炸，合計造成10人死亡、110人送醫；周春米表示，經過初步調查，掌握認定明揚違規事態違規嚴重，共有3項違法事實，消防局依法舉發，從重開罰。

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屏縣府針對管轄的消防法規，認為明揚違法事實有3項：

第一，明揚廠房存放公共危險物品超過管制數量，依照明揚申請規定，核准，只能存放100公斤有機過氧化物，但卻存了3000公斤，違反公共危險物品和可燃性高壓氣體製造存放處理場所之管理辦法。

第二，也違反儲存倉庫應為獨立建築物，廠房一樓是倉庫，二樓卻是作業空間；

第三，製造儲存六類管制量30倍以上場所，管理權人要選任管理或監督層次為保安監督人，要擬定消防防災計畫並報請當地消防機關核定。

周春米強調，針對違規事實一，開罰管理權人30萬元罰鍰；第二違規事實。罰鍰60萬元；第三違規事實罰鍰150萬元，共重罰240萬元罰鍰，屏東地檢署也根據這些嚴重違法事實追究明揚公司公共危險、過失致死的相關刑責，後續也會和相關單位持續調查。

明揚公司提供的安全資料表並不完全，涉及公共危險及過失致死罪責。（記者葉永騫攝）

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