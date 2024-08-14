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北市轎車衝上南京東路人行道 70歲婦遭撞飛不治

傍晚一輛轎車衝上北市南京東路人行道，70歲婦人遭撞命危送醫後不治。（記者姚岳宏翻攝）

傍晚一輛轎車衝上北市南京東路人行道，70歲婦人遭撞命危送醫後不治。（記者姚岳宏翻攝）

2024/08/14 19:23

首次上稿 18:47
更新時間 19:23（新增婦人傷重不治）

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市發生嚴重車禍，今天傍晚近6時左右，一輛小轎車不明原因衝上南京東路4段的人行道，撞上3名正在行走的民眾，由於撞擊力道大，其中70歲張姓婦人被撞飛，當場失去呼吸心跳，送國泰醫院急救不治，另兩名傷者，男性年約50歲，女性年約20多歲的行人則意識清醒，警方正在現場調查車禍原因。

警方初步調查，小轎車駕駛56歲葉姓男子稱，當時他送完貨正要回家，卻暈眩才失控撞上人行道，目前警方還在釐清事發原因。

松山分局指出，晚間近6時接獲報案，松山區南京東路四段115號前，56歲葉男駕駛的小客車，沿南京東路四段東往西第二車道直行，行經南京、寧安路口時，向右偏行至肇事處人行道，其前車頭碰撞3位行人，70歲張姓婦人現場OHCA，送醫不治身亡，24歲鄭女左腳大拇指骨折，50歲王男左手手肘擦挫傷，兩傷者暫無大礙。

警方替駕駛葉男現場進行酒測，酒測值為0，肇事原因待釐清，目前先將葉男帶返東社派出所製作筆錄，並通知鑑識小隊到場採證，鑑識採證完畢，會通知交大派拖吊車將肇事車暫留保管。

警方呼籲，駕駛車輛應考量自身駕駛精神狀況，切勿貿然上路，造成他人及自身危害。

傍晚一輛轎車衝上北市南京東路人行道，現場一片狼藉。（記者姚岳宏翻攝）

傍晚一輛轎車衝上北市南京東路人行道，現場一片狼藉。（記者姚岳宏翻攝）

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