明揚董座劉安皓現身廠區約20分鐘 對外界指摘皆閃躲

明揚董事長劉安皓。（記者陳彥廷攝）

2023/09/25 14:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕經濟部屏東科技產業園區內的明揚國際科技有限公司爆發的大火釀10死110傷，今已是第4天，火雖熄滅，但後續究責、復原正要開始，早上地檢署和火災專案調查小組剛離場，昨天在重訊說明會以視訊現身的董座劉安皓也從距離災區多個街區的街頭進入，在廠區待了約20分鐘後離開，媒體雖在離去前再度堵訪，但劉安皓皆避重就輕，大多以昨天重訊說明會已回答過或是不清楚等帶過。

記者先是詢問劉為何今天會來到廠區，他先說因為「對不起啦，我們現在忙著其它事情」婉拒受訪，記者追問「董事長今天是來關心一下現場嗎？」他則回應「我每天都會到」後進入管制區。

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隨後劉安皓走出廠區，再度被媒體堵訪，追問有關屏東縣政府剛剛記者會上的指摘，對縣府開罰240萬有何看法，劉安皓先是回應「我現在不了解這些事情…」，隨後記者竟被保二的員警推擠，但後續離開封鎖區後，劉安皓則說，未接獲縣府的通知單，所以他並不曉得。

媒體接著追問有關化學物質超標一事，劉安皓則說昨天記者會都已回應，記者接著追問「裡面化學物質是否有超標」，劉安皓則回應「我不清楚」，他並重申「昨天記者會都已說明，就以記者會上為準，媒體再追問有關延誤通報的問題，劉安皓則說，「不清楚」，指他當時不在現場，接著就避走進入廠區對面的建築。

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