為殉職消防員悲痛不捨 賴清德：全力推動修法保障權益

副總統賴清德慰問殉職消防英雄家屬。（屏東縣政府提供）

2023/09/24 17:25

〔記者陳昀／台北報導〕屏東科技產業園區火警事故造成重大傷亡，副總統賴清德上午前往屏東探視傷患及罹難者的同仁及家屬，表達哀悼慰問；賴清德稍早在臉書表示，確保消防人員權益、改善工作環境，一直是持續努力的目標，消防人員安全及充足的專業設備更是重中之重，將與基層消防員及相關團體持續溝通、聽取專業意見，取得最大共識並全力推動修法，保障消防人員最大權益。

賴清德表示，事故發生後，他跟全台民眾都一樣，不只關心著傷者，更替殉職的打火英雄感到悲痛及不捨，今日上午，他到屏東探視事故傷患，也向罹難者的同仁及家屬，表達最深的哀悼及慰問。這群英雄捨己救人行為令人欽佩，也請家屬節哀保重。

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賴清德指出，確保消防人員的權益及改善工作環境，一直是持續努力的目標，消防人員的安全及充足的專業設備，更是重中之重，針對此次事件，內政部已啟動相關調查程序，儘速釐清還原事情的真相。

針對消防員權益的相關修法，賴清德表示，將持續與消防員相關團體及基層消防員持續溝通，聽取專業意見，取得最大共識並全力推動，以保障消防人員的最大權益。他也特別感謝這次連夜投入救災的警消及醫護人員。最後他說，願逝者安息，也盼傷者早日康復，一切平安。

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