佛教界發起罷免不適任立委連署，守護台灣捍衛宗教自由，曹興誠等簽了。（圖：擷自連署平台）

2025/03/03 10:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全台掀罷免不適任立委潮，中選會審議已有19位國民黨一階審核通過，各罷免團體即將啟動第二階段連署，佛教界有人發起「佛教皈依弟子護國宣言」，籲佛弟子支持罷免不適任立委，抵抗中共，守護台灣，更捍衛宗教信仰自由，包括聯電創辦人曹興誠等已有多人參與連署。

來自佛弟子自發串連推出「佛教皈依弟子護國宣言」，推動支持罷免不適任立委連署，由中台灣教授協會代為執行連署造冊等事宜，今發表「守護台灣，抵抗強權」宣言聲明，除別號「八不居士」、聖嚴法師皈依弟子曹興誠參與連署外，另有出家佛弟子釋正定（梵因法師）、釋如速（如速法師）等。

請繼續往下閱讀...

「佛教皈依弟子護國宣言」指出，中國共產黨對宗教的殘害磬竹難書，在西藏簽下「和平協議」後，共產黨立刻迫害藏傳佛教，讓年輕喇嘛以「自焚」的方式殉道救佛；新疆維吾爾族穆斯林被迫害、關押凌虐法輪功學員等無一不令人駭然，這樣的極權統治，一旦侵襲台灣，必將摧毀台灣的宗教自由，迫使佛教徒屈從於政治意識形態，因此，保衛台灣實則是保護修行與弘法的根基。

宣言指出，中共為了侵台，除了以經促統、認知作戰、培養中國代理人對台進行滲透外，還透過宗教統戰，弱化台灣的防衛意識，唯有台灣既有的民主制度，才能確保大眾擁有宗教自由，但立法院的「傅崐萁們」破壞民主體制，讓台灣佛教成為中國宗教局所管轄的統戰支系，若再放任傅崐萁們毀憲亂政，不只佛教，所有宗教都將成為中國共產黨的樣板。

宣言指出，今日國民黨、民眾黨立委毀憲亂政，破壞民主制衡結構，乃至刪減國防預算，降低國防量能，為中國開啟武力犯台的大門，身為佛弟子應意識到國眾兩黨將把台灣帶向毀滅之境，將使大眾失去信仰自由。

宣言指出，台灣正面臨中國共產黨以武力併吞的威脅，身為佛弟子此時該做些什麼，所謂的「人間佛教」在台灣，難道真的只能蓋醫院、辦學校、無國界賑災才叫入世，面對強權壓迫、面對立法院的亂象讓中國共產黨步步進逼，「對抗強權會不會才是覺行圓滿的人間佛教」。

宣言呼籲，佛弟子不該置身事外，應當行使公民權力，起身罷免不適任立委，在台灣面對中國共產黨的壓迫時，我們不用下跪、不用自焚、也不用在「傅崐萁們」亂台時只能「慈悲包容」坐視不管；佛弟子可以用連署的方式來拒絶極權統治，拒絶中國共產黨與「傅崐萁們」的武力入侵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法