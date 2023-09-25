周春米還原明揚爆炸案時間表 廠方疑延遲報案有疏失

周春米還原明揚國際爆炸案時間表。（記者葉永騫攝）

2023/09/25 17:03

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長周春米今天還原明揚國際爆炸案的時間表，指出消防人員在22日下午17時42分抵達明揚國際科技公司事故現場，18時1分發生爆炸，但根據員工群組及說法，17時10分到20分左右，警報器已有鳴動，17時17分就有異常怪味，但卻拖到17點31分才報案，消防人員抵達後廠方的安全資料表提供時間在17點55分，18時1分發生爆炸，整個過程還原，明顯有所疏失。

周春米表示，整個事件經過調查後還原為，22日下午17時10~20分，明揚東南方倉庫有一個警報器鳴動，17時17分工廠的一名組長發現有異常怪味，要求廠區相關人員前往處理，17時20分生產線的副課長拍到有白煙冒出，開始疏散員工到廠區外，17時31分向消防局報案，17時42分消防人員抵達現場，17時55分廠方只提供一份安全資料表，另有二份的安全資料表並沒有提供，17時57、58分著裝，隨後進入廠區，依規定廠商應該調派專人前來協助救災，但是卻沒有人來處理，18時1分發生爆炸。

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周春米說，廠方在17時10~20分左右，就明顯已有火警訊息，廠方雖有疏散但工廠管理權人卻沒有派專人到場協助救災，也造成這件不幸事件，還原整個事故現場，明顯有所疏失。

明揚國際爆炸案廠方疑有延遲報案。（屏東縣政府提供）

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