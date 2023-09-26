明揚大火究責！專家：「粉塵爆炸」是大災難主因

屏東科技園區明揚國際科技工廠大火，造成10死110傷慘劇，事後調查發現，在密閉廠內存放多達30倍管制量30倍以上有機過氧化物「二叔丁基過氧環己烷」，專家驚嘆這極可能是導致「粉塵爆炸」大災難主因！（資料照，記者蔡宗憲攝）

2023/09/26 07:37

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屏東明揚工廠大火肇因 化學署：初查是二叔丁基過氧環己烷

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東明揚國際高爾夫球工廠大火釀嚴重傷亡，消防隊員進入搶救，不到4分鐘就發生大爆炸，昨天（26日）屏東縣政府證實明揚公司超標存放了3000公斤有機過氧化物，達管制量30倍以上；化學專家搖頭大嘆：「這絕對是大災難，這『粉塵爆炸』威力如氣炸鍋！」

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屏東縣府證實明揚公司超標存放3千公斤有機過氧化物

根據屏縣府公布的明揚公司「物質安全表」資料，明揚的3000公斤有機過氧化物屬「二叔丁基過氧環己烷」，依據現行法規，廠內只能儲存100公斤有機過氧化物，不過明揚公司卻超標存放了3000公斤，達管制量30倍以上，且救災第一現場未揭露堆置量及足夠的資訊給率先到場的消防人員，才釀成10死110傷的重大工安意外。

「3000公斤的有機過氧化物遇熱，肯定是一場大災難。」長期在化工廠服務的許姓台大化學博士說，原以為明揚這樣的上櫃公司不會違法，瞬間爆炸肯定有其他未說明的物質，沒想到竟堆置多達30倍量的有機過氧化物，這樣致災情況就不同，因為大量的有機過氧化物燃燒高溫，將導致如八仙樂園事件的恐怖「粉塵燃燒及二次爆炸」，高溫塵爆的威力就有如人被放到「氣炸鍋」一樣可怕。

粉塵爆炸有原發性和繼發性（二次）之分，這次明揚造成的傷亡都是第二次大爆炸產生，可能是工廠內的金屬粉塵、作業灰塵被揚起，因原發性爆炸起火，導致工作場內的爆炸，世界各地造成人員傷亡的粉塵爆炸，基本上都是這類二次爆炸導致，也符合這次明揚大火廠內燃燒後，消防隊員進入遇上二次爆炸的事故過程。

許博士也提醒，雖然爆炸原因可能是「粉塵爆炸」，也能釐清未噴水卻發生爆炸，但調查單位務必要弄清楚所有的原料種類、庫存量、SDS，原料配比、設備、製程條件、SOP、生產環境、操作人員，更要加強稽查全台類似化工廠，是否有這樣違法堆積過量有機過氧化物的狀況。

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