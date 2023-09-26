為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

明揚大火究責！專家：「粉塵爆炸」是大災難主因

屏東科技園區明揚國際科技工廠大火，造成10死110傷慘劇，事後調查發現，在密閉廠內存放多達30倍管制量30倍以上有機過氧化物「二叔丁基過氧環己烷」，專家驚嘆這極可能是導致「粉塵爆炸」大災難主因！（資料照，記者蔡宗憲攝）

屏東科技園區明揚國際科技工廠大火，造成10死110傷慘劇，事後調查發現，在密閉廠內存放多達30倍管制量30倍以上有機過氧化物「二叔丁基過氧環己烷」，專家驚嘆這極可能是導致「粉塵爆炸」大災難主因！（資料照，記者蔡宗憲攝）

2023/09/26 07:37

相關新聞請見：

屏東明揚工廠大火肇因 化學署：初查是二叔丁基過氧環己烷

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東明揚國際高爾夫球工廠大火釀嚴重傷亡，消防隊員進入搶救，不到4分鐘就發生大爆炸，昨天（26日）屏東縣政府證實明揚公司超標存放了3000公斤有機過氧化物，達管制量30倍以上；化學專家搖頭大嘆：「這絕對是大災難，這『粉塵爆炸』威力如氣炸鍋！」

屏東縣府證實明揚公司超標存放3千公斤有機過氧化物

根據屏縣府公布的明揚公司「物質安全表」資料，明揚的3000公斤有機過氧化物屬「二叔丁基過氧環己烷」，依據現行法規，廠內只能儲存100公斤有機過氧化物，不過明揚公司卻超標存放了3000公斤，達管制量30倍以上，且救災第一現場未揭露堆置量及足夠的資訊給率先到場的消防人員，才釀成10死110傷的重大工安意外。

「3000公斤的有機過氧化物遇熱，肯定是一場大災難。」長期在化工廠服務的許姓台大化學博士說，原以為明揚這樣的上櫃公司不會違法，瞬間爆炸肯定有其他未說明的物質，沒想到竟堆置多達30倍量的有機過氧化物，這樣致災情況就不同，因為大量的有機過氧化物燃燒高溫，將導致如八仙樂園事件的恐怖「粉塵燃燒及二次爆炸」，高溫塵爆的威力就有如人被放到「氣炸鍋」一樣可怕。

粉塵爆炸有原發性和繼發性（二次）之分，這次明揚造成的傷亡都是第二次大爆炸產生，可能是工廠內的金屬粉塵、作業灰塵被揚起，因原發性爆炸起火，導致工作場內的爆炸，世界各地造成人員傷亡的粉塵爆炸，基本上都是這類二次爆炸導致，也符合這次明揚大火廠內燃燒後，消防隊員進入遇上二次爆炸的事故過程。

許博士也提醒，雖然爆炸原因可能是「粉塵爆炸」，也能釐清未噴水卻發生爆炸，但調查單位務必要弄清楚所有的原料種類、庫存量、SDS，原料配比、設備、製程條件、SOP、生產環境、操作人員，更要加強稽查全台類似化工廠，是否有這樣違法堆積過量有機過氧化物的狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東氣爆4消防員殉職 賴清德：政府責無旁貸建立完整制度
2023/09/25 23:53

屏東氣爆4消防員殉職 賴清德：政府責無旁貸建立完整制度
明揚公司超量化學物質沒查出 屏縣府：須釐清並全盤檢討
2023/09/25 21:59

明揚公司超量化學物質沒查出 屏縣府：須釐清並全盤檢討

PP石墨烯塑崩褲 蟬聯三年榮獲年度風雲賞
自由爆新聞》明揚「通報+疏散」連環錯？！疑關鍵30分鐘害命
2023/09/25 21:00

自由爆新聞》明揚「通報+疏散」連環錯？！疑關鍵30分鐘害命
勒令明揚二廠也停工 經部：無復工時程表
2023/09/25 18:44

勒令明揚二廠也停工 經部：無復工時程表

沒時間復健 醫建議：穿戴它舒緩救急
明揚大火罹難員工家屬聲請假扣押 屏東地院駁回理由曝光
2023/09/25 18:36

明揚大火罹難員工家屬聲請假扣押 屏東地院駁回理由曝光
明揚公司3大違規！屏東縣府重罰240萬 檢方追查罪責
2023/09/25 12:46

明揚公司3大違規！屏東縣府重罰240萬 檢方追查罪責
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播