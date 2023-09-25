工廠危險物品存放管理 南市消防大隊長提建言

台南市消防局稽查工廠存放危險物品。（第三大隊提供）

2023/09/25 22:31

〔記者楊金城／台南報導〕屏東明揚工廠爆炸案造成慘重傷亡，被發現存放過量過氧化物，突顯危險物品的存放管理問題，有豐富搶救經驗的台南市消防局第三救災救護大隊大隊長陳坤宗很有感觸，20年前他在消防署會議中就提出危險物品的管理多頭馬車，應從法規、稽查、提供及時有效救災資訊的改善建議。

台南市消防局平時即不定期針對危險場所，特別是工廠存放有機溶劑、化學藥劑、毒性物質進行稽查，廠方的保安督察人必須會同說明存放管理，仍有不足處。

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陳坤宗曾任搶救科科長、外勤大隊長，參與台南、花蓮強震救災，他今天（25日）說，危險物品的管理多頭馬車，無一統合機制。目前有經濟部、勞動部、農業部、環境部、衛福部、消防署等均只各管一部分。均未檢討統合機制。

陳坤宗舉10多年前南科一家公司火災爲例，救災到了最後才發現公司有2名員工受氫氟酸噴濺已剩兩具黑骨，救災後有86名消防人員至各醫院檢查。事後檢討才知如此劇毒的物質竟未在各部會中列入管理。

陳坤宗說，危險物品未有有效即時的資訊也是問題，從高雄氣爆、桃園敬鵬火災、南科火災等案件，一再的重複同樣的問題。從平時管理至救災時，危險物品的正確詳細資訊都很欠缺。

陳坤宗建議說，從法規面制訂完整的危險物品管理。另透過法令完整修訂後，應將各公司廠房的危險物品由各公司廠方即時建制更新資訊。以電腦連線至消防局及相關管理運用機關電腦資訊，利於平時管理及救災時運用。

此外，行政機關抽查輔導，經由法令罰則及公開鼓勵，讓各業者配合。

陳坤宗說，相信如果能解決這些問題，才能改善業界的安全及第一線消防員救災的安全，減少重大毒化災、工廠火警發生。

台南市消防局稽查工廠存放危險物品。（第三大隊提供）

台南市消防局平時即不定期針對危險場所，特別是工廠存放有機溶劑、化學藥劑、毒性物質的管理進行稽查。（第三大隊提供）

台南市消防局平時即不定期針對危險場所，特別是工廠存放有機溶劑、化學藥劑、毒性物質的管理進行稽查。（第三大隊提供）

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