屏二分隊重傷勇消妻深情發文：命令你快康復 回家煮飯給我們吃

林姓消防員在屏東縣長周春米探視時比讚回應。（取自屏東縣長周春米臉書）

2023/09/26 20:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕經濟部屏東科技產業園區內的明揚公司22日傍晚發生爆炸，造成上百人傷亡，首批到場救災的屏縣消防局屏二分隊7人就有4人殉職，同分隊的林姓消防員則是嚴重燒燙燒送醫治療中，他的妻子透過臉書喊話，「我命令你，休息夠了就趕快康復回家，回來煮飯給我們吃」，令人不捨。

「臉腫脹得跟麵包超人一樣 我覺得老公你還是好帥」

林姓消防弟兄的臉和四肢有嚴重燒燙傷，目前在燒燙傷病房治療；他的妻子在爆炸案發生後在臉書發文寫道，「前幾年你受困一次，當時很幸運也狼狽的被救出來，這一次分隊7人出勤，剩3人回來，你得知4位殉職同事的消息，心情整個down到股底，我也跟著潰堤」。林妻還說，「看到你臉腫脹得跟麵包超人一樣，我覺得老公你還是好帥」、「我命令你，休息夠了就趕快康復回家，回來煮飯給我們吃，我開始想念你的菜餚了……」。字字句句深情流露，感動人心。

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所幸林姓消防員原來插管治療，昨天（25日）已經拿掉管子，屏東縣長周春米也去探視他，周春米在臉書發文說，林姓隊員臉和四肢有嚴重的燒燙傷，原本因嗆傷插管治療，終於拿掉管子；「我和他隔著病房玻璃窗，用電話鼓勵，弟兄不斷比讚和握拳，展現堅強意志，在窗外的我，千言萬語，只有感謝兩字以對」，為他加油！

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