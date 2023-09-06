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駕車狂嗑便當嚇死人 民眾直擊捏冷汗：有這麼餓嗎？

今天彰化市彰南路段，被用路人直擊到發財車駕駛邊開車邊吃便當，危險行徑，讓民眾直呼誇張，「真有這麼餓嗎？」（圖由民眾提供）

今天彰化市彰南路段，被用路人直擊到發財車駕駛邊開車邊吃便當，危險行徑，讓民眾直呼誇張，「真有這麼餓嗎？」（圖由民眾提供）

2023/09/06 17:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕有民眾今天開車經過彰化市彰南路段，看見1輛行駛在馬路的小貨車（俗稱「發財車」），男駕駛僅靠手肘扶方向盤，卻能一手握便當，另一手拿筷子狂嗑飯菜，用路人對他這種危險駕駛捏了一把冷汗，擔心他因此失去專注力和警覺心，萬一緊急煞車或發生追撞事故，後果將不堪設想。民眾直擊開車吃東西的危險畫面，直呼「有這麼餓嗎？」、「錢要賺，性命更要顧！」

民眾開玩笑說，小貨車是不是有偏移警示系統，可以自動校正直線行駛，「原來馬路上開車邊吃便當是真的，已經不是夢了！」更有民眾說，邊開車邊吃東西會分心駕駛，且注意力不集中，萬一車子打滑偏移，就太危險了！

駕駛班教練表示，這是很危險的駕駛行為，民眾千萬不要學，正確的駕駛行為，駕駛人坐正抬頭看前面遠方，正視視野才夠寬廣，才能應付四周車子的遊動情況，以及確實保持安全的車距。

彰化警分局快官派出所表示，開車邊吃東西的駕駛行為，已涉及觸犯道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款規定，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，依法將處6000元至3萬6000元不等罰鍰，並當場禁止駕駛，同時吊扣牌照6個月，罰得很重，請駕駛人不要貪圖一時的便利，萬一出事會悔不當初。

發財車駕駛邊開車邊吃便當，僅靠手肘扶方向盤，雙手一手握便當另一手拿筷子吃飯，民眾為他的危險行為捏一把冷汗。（圖由民眾提供）

發財車駕駛邊開車邊吃便當，僅靠手肘扶方向盤，雙手一手握便當另一手拿筷子吃飯，民眾為他的危險行為捏一把冷汗。（圖由民眾提供）

發財車駕駛邊開車邊狂嗑便當，危險行為被人拍到。警方說，開車邊吃東西是危險駕駛，觸犯道路交通管理處罰條例，不僅會被罰錢還會被扣照6個月，且當場禁止其駕駛。（圖由民眾提供）

發財車駕駛邊開車邊狂嗑便當，危險行為被人拍到。警方說，開車邊吃東西是危險駕駛，觸犯道路交通管理處罰條例，不僅會被罰錢還會被扣照6個月，且當場禁止其駕駛。（圖由民眾提供）

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