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山道猴子放雙手練新招？ 中警：最高罰3萬6、吊扣牌照半年

一名騎士騎乘機車行經霧峰區林森路，卻突然放開手騎乘機車，警方表示是危險駕駛，可處新台幣6000元以上36000元以下罰鍰，並吊扣該牌照6個月。（擷取自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

一名騎士騎乘機車行經霧峰區林森路，卻突然放開手騎乘機車，警方表示是危險駕駛，可處新台幣6000元以上36000元以下罰鍰，並吊扣該牌照6個月。（擷取自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

2023/08/20 17:50

〔記者陳建志／台中報導〕台中2名騎士騎乘白牌重機，近日行經霧峰區林森路，一人違規騎乘在禁行機車的內側車道，另一人則是放開雙手，還高舉雙手揮舞耍帥危險駕駛，有民眾將行車紀錄器畫面上傳網路分享，網友揶揄「本土雜技團，只是欠紅單」；警方表示，黑色機車不在規定車道行駛，白色機車雙手放開的危險方式駕車，可處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。

一名網友在YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳一段標題為「山道猴子在練新招」影片，可見一輛黑色機車近日騎車行經台中霧峰區林森路靠近四德路口前，迅速的從地面標示有「禁行機車」的內側車道變換到中間車道。沒多久後方又有一輛白色機車緊跟而來，駕駛卻突然放開雙手騎乘機車，接者更舉起雙手做揮舞動作。

網友看到紛紛留言：「社會在走，招式要有」、「車裝備都有，危險駕駛扣牌必須成就」、「山道雜技團吧， 看到平地太興奮」、「本土雜技團，只是欠紅單」、「放手去飛...有一天你會成為齊天大聖的...加油！」。

霧峰分局霧峰派出所葉利德所長表示，民眾在社群團體分享機車未依規定車道行駛及以雙手放開的方式駕駛機車等違規行駛，目前尚未接獲民眾相關報案檢舉。影片中黑色機車行駛禁行機車道違反道路交通管理處條例第45條第1項第13款機車不在規定車道行駛，處以新台幣600-1800元以下罰鍰；白色機車駕駛人以雙手放開的危險方式駕車，違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣6000元以上36000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，並吊扣該牌照6個月。

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