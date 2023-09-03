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別當山道猴子！ 桃警台7乙線彎道2週抓嚴重超速38件

桃警推交通平安月，台7乙線彎道2週抓嚴重超速38件。（記者李容萍翻攝）

桃警推交通平安月，台7乙線彎道2週抓嚴重超速38件。（記者李容萍翻攝）

2023/09/03 23:52

〔記者李容萍／桃園報導〕網路YouTube頻道月前發布短篇動畫「山道猴子的一生」爆紅，寫實劇情引發網友熱議，有鑑於影片中的跑山猴主角愛去的台7乙線跑山車潮變多，桃園市警察局交通大隊、大溪警分局會同新北市三峽警分局，為防制交通事故及危險駕車，訂8月21日至9月21日於台7乙線、羅馬公路等路段執行「平安月加強交通安全執法專案」取締勤務，經統計，近2週來共取締開罰機車嚴重超速38件，另有5名騎士彎道發生事故受傷。

雖然海葵颱風登陸，桃園市警方不畏風雨照常執行台7乙、羅馬公路站崗取締嚴重超速、危險駕駛，以防範機車族趁週休假日至台7乙挑戰彎道競飆，超速、危險駕駛行為，市警局統計，近2週執行此專案行動，針對台7乙取締機車嚴重飆車超速38件，開罰6000至3萬6000元罰款，並查處無照其他違規17件、改裝噪音機車39件，另發生5件機車A2受傷事故，其中，1名陳姓機車騎士騎打擋車彎道壓車摔傷，警方勸導，他承諾不再炫技耍酷。

市警局交通大隊強調，強力開罰並非目的，仍要呼籲機車族「山路不是賽車場」，行駛山路切勿超速飆車危險駕駛，保障生命安全。

桃警推交通平安月，台7乙線彎道2週抓嚴重超速38件。（記者李容萍翻攝）

桃警推交通平安月，台7乙線彎道2週抓嚴重超速38件。（記者李容萍翻攝）

桃警推交通平安月，台7乙線彎道2週抓嚴重超速38件。（記者李容萍翻攝）

桃警推交通平安月，台7乙線彎道2週抓嚴重超速38件。（記者李容萍翻攝）

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