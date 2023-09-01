新竹職場女強人老公外遇生子，小三竟是昔日閨密同事，示意圖。（資料照）

2023/09/01 17:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹商界一名吳姓女強人與先生都在同一公司發展，她為了照顧家人，毅然在職場巔峰時回家當主婦，沒想到卻讓情同姊妹的閨密同事，在公司與先生偷來暗去，最後甚至懷孕生女，二人都選擇背叛配偶，吳女得知後憤而離婚，並對昔日部屬的小三求償300萬元，新竹地院因吳女本身身價驚人，因此判小三需賠50萬元。

法官調查，吳女與許男自90年間起任職於同公司，94年底結婚，婚後吳女為專心照料家庭，於105年從經理職位離開，許男則為副總，夫妻生活原本幸福美滿。謝女95年間起進入公司，吳女為其主管，且彼此間往來互動密切，關係良好，堪稱閨密。

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不料，謝女與許男發生婚外情，更與許男共赴上海出差期間通姦，因而懷孕生女，二人均隱瞞上情而不讓吳女與謝女配偶發現，繼續維持不正當關係，吳女得知此事後，已無法繼續維持婚姻關係，乃於去年8月離婚。

吳女說，謝女行為已嚴重侵害配偶權，且她遭到閨密背叛，身心痛苦難以承受，致罹患混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症，每日需服用多種藥物始能入眠，身心受創嚴重，並需長期至精神科就診，精神痛苦萬分，憤而對謝女求償300萬元。

法官審酌吳女月薪20萬，財產超過2千萬，與許男94年結婚，謝女原為其閨密，因侵害配偶權行為，使吳女精神受到打擊，致生情緒低落、受困糾結、失眠，並罹患混合焦慮及憂鬱情緒適應障礙症，需長期至精神科就診治療，可見其受精神上痛苦程度甚深，最後判賠50萬元。

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