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賣水晶賺多少？ 直播主揭月營收300萬 被影射「賤狗」掉到30萬

圖左是葉男的網路直播賣水晶，圖右是彭男網路直播諷葉男是「牛頭㹴」。（擷圖自葉男及彭男的Youbube 直播畫面）

圖左是葉男的網路直播賣水晶，圖右是彭男網路直播諷葉男是「牛頭㹴」。（擷圖自葉男及彭男的Youbube 直播畫面）

2024/05/19 12:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕網路直播賣水晶有多好賺！2名知名水晶直播主為了對方是否賣「假水晶」在網路上互嗆，葉男在直播時嗆彭男「1天沒做你會死嗎？如果會死。就趕快去死」而挨告，葉得賠對方6萬6000元；彭男也不甘示弱，在直播時亮出一張「牛頭㹴」，暗指對方是「賤狗」，因此被葉男提告，彰化地院法官判彭男得賠葉男3萬元。

雙方從網路戰打到法庭戰，在法庭上法官問「你們損失多少？」，葉男主動揭露自己的營業額，平均月營收高達300萬元，被影射為賤狗後，業績掉到剩30多萬元，他要求250萬元的商譽損失和250萬元的精神慰撫金。結果，彰化地院法官判彭男得賠葉男3萬元。

葉男向法官說，彭男在直播時透出葉男的相片，接著又放「牛頭㹴」照片，「牛頭㹴」就是卡通《家有賤狗》那隻賤狗的品種，被告的行為就是影射他是「賤狗」，這足以眨損他個人的人格和評價，進入而影響到他的商譽和業績。

他說， 他在2021年年3月份至6月份間，月營收平均本應有295萬元；被告做出眨損商譽的行為後，7月份至11月份間，平均月營收銳減至31萬9143元，此外，經此事件，他精神情緒大受影響，壓力極大而患有失眠症等，他請求被告應賠償他所受商譽損害計250萬元、精神慰撫金250萬元。

法官表示，原告的業績起起伏伏，被告在2021年4月做出有辱其評價的行為，但仍可見5月業績達556萬元，為全年度最高峰，可見影響業績另有其它因素。

法官指出，被告對其貶損原告之名譽行為，未到庭抗辯，原告請求被告賠償其名譽損失250萬元，尚屬過高，應核減為3萬元為適當。

葉男與彭男是國內頗具知名度的水晶直播主，2020年疫情肆虐時，國人關在家裡，水晶被傳能去邪、改運，網路興起直播水晶風潮，因為利益龐大，為了流量和業績，各方互嗆，此案的彭男還被砸車，因此鬧上新聞。

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