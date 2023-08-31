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超級渣男！為了娶小三 竟將妻兒物品丟到大樓警衛室

新竹林姓男子睡覺時，妻子發現他手機一直亮，拿起一看竟有小三傳曖昧簡訊且直呼老公，林男「見笑轉生氣」，直接告訴妻子說他愛的是小三，然後將妻兒的物品丟到大樓警衛室，希望妻子知難而退，好讓他迎娶小三，

新竹林姓男子睡覺時，妻子發現他手機一直亮，拿起一看竟有小三傳曖昧簡訊且直呼老公，林男「見笑轉生氣」，直接告訴妻子說他愛的是小三，然後將妻兒的物品丟到大樓警衛室，希望妻子知難而退，好讓他迎娶小三，

2023/08/31 15:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超無情渣男！新竹林姓男子睡覺時，妻子發現他手機一直亮，拿起一看竟有小三傳曖昧簡訊且直呼老公，林男「見笑轉生氣」，直接告訴妻子說他愛的是小三，然後將妻兒的物品丟到大樓警衛室，希望妻子知難而退，好讓他迎娶小三，新竹地院判林男與小三需賠償人妻5萬元。

結婚不到2年的陳女說，婆婆告訴她先生林男經由通訊軟體連絡上舊愛張女，暗示2人可能會破鏡重圓，要她留意。她無意間發現先生與小三的激情對話，決定守住婚姻，不時傳送簡訊向先生表達愛意，卻換得無情回答：「我知道妳沒那麼壞，但是妳也知道我只愛她，只不過現在妳是我老婆！所以就這樣吧！」、「對不起，妳懂我的！我這輩子只愛她！但是我覺得我愛不愛妳不重要！知道神愛妳才是最重要！不然祂也不會叫我去陪伴妳5年！」

事後林男為遂行離婚、與張女結婚的計畫，1月逕自搬離住處，事後更逕自將妻兒衣物打包放在社區警衛室前，將妻兒驅逐出門，為此陳女憤而對二人連帶求償80萬元。

法官調查，林男與張女於通訊軟體上已常態性互稱老公、老婆，彼此談心、分享愛意，甚至規劃日後將締結婚姻，林男更毫無保留向妻子坦承精神出軌，足見2人互動已逾越一般男女合理社交分際，達到破壞他人婚姻程度，且林男未經同意將妻兒物品搬離住處外，堪認此舉目的在希望離婚，之後再與張女結婚。最後判二人需賠償陳女5萬元。

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