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醫生打官司 法官審理意外發現「妹妹」竟是小三

高雄高分院審理醫療疏失求償案，發現當醫生小三的小茹經收養竟成醫生妹妹，兩人還拍婚妙照。（情境照）

高雄高分院審理醫療疏失求償案，發現當醫生小三的小茹經收養竟成醫生妹妹，兩人還拍婚妙照。（情境照）

2023/08/31 07:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕高屏1名醫生阿榮（化名）因母親罹癌過世，認為醫院有過失，與其母收養的妹妹小茹（化名）一同提告求償，法院審理期間，發現小茹竟是他的小三，還簽約拍婚妙照，內情意外曝光，頓時成為有趣的八卦。

據了解，阿榮的母親因心臟病前往醫院動手術前，胸部照X光後發現結節，雖然手術相當順利，但院方卻未告知異狀，因而錯失及早治療時機，並在2年後病逝，他和小茹認為醫院有過失，要求賠償精神慰撫金、看護、醫療等費用。

地院認定醫院沒有過失，阿榮等2人不服上訴，高等法院高雄分院審理後，雖然認定醫院未盡告知義務，導致病人壽命減少，判決要賠償阿榮200多萬元，但小茹請求精神撫慰金300萬卻被駁回，理由是她被收養時，養母已罹癌4期，並在另家醫院治療，她為成年人應當知情，依法不能請求賠償，但仍可上訴。

值得一提的是，法官審理時發現，2013年2月間，阿榮婚姻關係期間，被其妻發現他和小茹到婚紗公司簽立拍婚紗攝影契約（含謝卡禮盒、簽名綢等）籌備婚禮，甚至在外同居，要求連帶賠償30萬元，法官審理後認定沒有同居，但有拍婚紗照，已構成侵權行為，卻因追訴時效消滅，判決其妻敗訴定讞，而夫妻2人後來也分道揚鑣。

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