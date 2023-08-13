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共有土地糾紛 情緒騷擾姨婆13次判罪

林女因共有土地糾紛，涉嫌13次騷擾姨婆，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

林女因共有土地糾紛，涉嫌13次騷擾姨婆，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2023/08/13 22:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓女子與84歲姨婆有土地糾紛，被控2個月內，以打噴嚏、拍照、催油門等方式，情緒騷擾對方共13次，被高等法院高雄分院依違反保護令，併處拘役100天。

判決書指出，林女曾因對其姨婆施暴，經屏東地院在2021年5月3日，裁定核發保護令，不准對她實施身體或精神上之騷擾、控制、脅迫，或其他不法侵害之行為，亦不得直接或間接為騷擾的聯絡行為，有效期間為2年。

林女卻置之不理，自2021年5月29日至7月9日止，前往屏東縣姨婆住處前，涉嫌以持手機拍照、打噴嚏發出聲響、催油門，甚至對她嘲弄：「哈哈，不識字」、「笑死人啦」、「全庄你最好膽」等情緒騷擾。

屏東分局接獲報案，傳喚林女製作筆錄後，依違反家庭暴力防治法，移送屏東地檢署偵辦並起訴。

林女應訊辯稱，她所做之事為客觀行為，而且是個人動作，不是針對被害人，沒有違反保護令，案發後才看到保護令，否認犯行。

一、二審法官調閱被害人住處監視器畫面勘驗，認定林女故意假裝打噴嚏等行為驚擾她，甚至讓人心生畏懼，分處拘役10天或15天，併執行刑100天，如易科罰金，以100元折算1日，可上訴。

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