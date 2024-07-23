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首頁　>　社會

黑吃黑？懷疑偽鈔買毒押至公墓毒打 豐原警方一網成擒

警方將余姓主嫌等暴力販毒集團成員移送法辦。（民眾提供）

警方將余姓主嫌等暴力販毒集團成員移送法辦。（民眾提供）

2024/07/23 09:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局今天宣布破獲暴力販毒集團！該集團不滿買主疑似混用假鈔及成員「黑吃黑」，就將人押到公墓毒打，行徑囂張。警方利用主嫌余男等8人在民宿開趴時，一舉將集團成員全部逮捕到案，並依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

豐原警分局獲報，余男（23歲）懷疑陳男（22歲）去年12月在毒品交易中混入假鈔，涉嫌夥同數名共犯將陳男押至神岡區的公墓，以徒手及球棒毒打，造成陳男多處骨折、擦挫傷送醫。

經警方調查，余男等販毒集團平日以販毒為經濟來源，透過通訊軟體搜尋客戶，與客戶聯繫好之後再派人外送至指定地點交易，今年2月，成員張男（25歲）因私吞販毒贓款3萬元，同樣遭該集團數名成員毒打並強逼簽立本票，行徑十分囂張。

警方掌握余嫌率眾以恐嚇、凌虐、傷害等涉案事證後，本月11日趁該集團前往南投民宿度假開趴時，持搜索票及拘票，一舉將余男等8人逮捕，並當場查扣毒品咖啡包400包 （毛重1136.1公克）、愷他命28包（毛重111.8公克）、行動電話10支、磅秤、夾鏈袋、球棒1支，還有現金67萬8200元等贓證物，全案依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

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警方查扣的毒品及現金等贓證物。（民眾提供）

警方查扣的毒品及現金等贓證物。（民眾提供）

警方在南投民宿將余嫌等集團成員逮捕。（民眾提供）

警方在南投民宿將余嫌等集團成員逮捕。（民眾提供）

警方查扣的現金及毒品等物。（民眾提供）

警方查扣的現金及毒品等物。（民眾提供）

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