妻子持刀相向還刮車，竹科工程師嚇得急休妻。（情境照）

2024/07/23 08:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕家住新竹縣的陳姓竹科工程師說，妻子曾失控對他持刀相向，還曾拿利器刮花他的車子，害他嚇得夜不成眠，因此訴請離婚，儘管妻子矢口否認曾做出那些事，但新竹地院法官認為夫妻長期分房，感情淡薄到已無情分，最後仍判准離婚。

結婚14年的陳男說，4年前發現妻子張女時常在晚上無預警離家，曾於離家後前往鄰居林姓女住戶家中，他好意向該林姓住戶說，希望不要再讓妻子這樣，妻子知悉後突至廚房持水果尖刀持刀相向，揚言「我看你超不爽！」他說先前曾因害怕妻子會突然有無法控制情緒的舉動，故在手機內建110視訊報案快速鍵，他立即按下快捷鍵，竹東分局警方便在視訊畫面出現，立即到場處理。

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1個多月後他發現名下自小客車車身出現數個明顯刮痕，經社區調取相關監視畫面，赫然發現竟是妻子手持利器所為。

他因為受到妻子暴力行為衝撃，深感恐懼莫名，有時睡眠時因為妻子就在客廳，他內心太過害怕而無法安眠，有時不得已必須服用藥物幫助入睡。

他主張配偶虐待，為此訴請離婚，且夫妻已形同陌路，分房近4年之久，雙方近2年來幾乎已經沒有任何互動，偶爾只為未成年子女教育簡單對話而已。

張女則說，先生為了要離婚，已經蒐證5年，會在家裡裝監視器、拿手機錄音或是用其他錄音設備錄音，她從來沒有拿水果刀對先生相向，汽車刮傷完全與她無關。

法官調查，夫妻婚後因個性不合，長期分房持續至今，且因衝突肇致警方上門處理，臨訟彼此相互攻訐不已，堪認雙方感情趨於淡漠、已無夫妻情分可言，且分房至今已逾2年，未有實質聯繫及互動，已與婚姻本質有違。2人婚姻已生破綻，而達難以繼續維持程度，最後判准離婚。

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