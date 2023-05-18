這款阿公！性侵、猥褻孫女 判刑18年定讞

祖父以「見媽媽和外婆」為由威脅孫女而性侵得逞，最高法院維持歷審見解，依法重判祖父18年徒刑定讞。（情境照）

2023/05/18 11:22

〔記者溫于德／台北報導〕新北一名祖父18年前得知年僅7歲的孫女想念母親、外婆，竟以「見媽媽和外婆」為由進行威脅而性侵，之後還不顧雙胞胎孫子睡在房內，二度性侵，另於陽台猥褻孫女。最高法院維持歷審見解，痛斥祖父惡性重大，嚴重戕害孫女身心健全發展，依兩個對未滿14歲女子犯強制性交罪、一個強制猥褻罪，合併重判18年定讞。

2005年間，年僅7歲的孫女因父母離異，只能搬進祖父住處同住；但祖父不懷好意，見孫女想念母親及外婆，竟出言威脅稱：「不配合就見不到你媽媽和外婆」，隨即性侵得逞。

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2009年間，孫女就讀國小4年級，某日凌晨祖父闖入她房間，不顧孫女兩名年幼雙胞胎弟弟睡在一旁，再度性侵；後來，祖父又以協助晾衣為由，要求孫女單獨到陽台，趁機撫摸胸部及下體。

法院審理時，祖父否認性侵辯稱，第一次是因孫女與雙胞胎弟弟在其房內吵鬧害他無法睡午覺，才要孫女單獨到他的房間，監視兩個弟弟；第二次是他凌晨上完廁所，見孫女的房門關得很緊，擔心悶死，才跨過孫女、孫子的腳踝幫忙開窗，驚醒3人；另他根本沒要求孫女到陽台幫忙曬衣服。

不過孫女指證歷歷提到「我很痛有說『不要』但不敢叫，因為阿公平日會以毆打方式管教我」，且阿公又威脅說若不配合就看不到媽媽和外婆，還把皮帶放在旁邊，她只能配合。

一審新北地院為求慎重，就「孫女證詞可信度」交台大醫院進行鑑定，已排除孫女因罹患精神疾病，而可能幻想編造遭性侵、猥褻；一審也依雙胞胎弟弟指證目睹祖父趴在姐姐胸部上，同時配合醫院病歷、心理治療紀錄等證據，認定祖父性侵、猥褻。

一審痛斥祖父未善盡責任照護孫女，為滿足一己性慾性侵，惡性重大並嚴重戕害孫女身心健全發展，依兩個對未滿14歲女子犯強制性交罪各判刑8年、一個強制猥褻罪判4年，合併重判18年定讞。二審高等法院指一審認事用法沒有問題，駁回祖父上訴並獲最高法院支持，全案定讞。

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