「我跟警察混很熟」雇主唬女看護性侵

2019-10-01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市低收入戶董姓男子，聘請女看護小芳（化名）照顧父母，卻積欠小芳5個月薪水，他謊稱要拿錢給小芳，卻將她誘騙到自己租屋處，瞎掰自己是混黑道的老大，跟警分局長很熟，「我馬上叫警車繞2圈給妳看」、「我叫警察來繞3圈給妳看」，把小芳唬住對她性侵，台中高分院審理時，他仍全盤否認犯行，辯稱當時熟睡，法官認為他狡辯且無悔意，依強制性交罪判刑3年6個月。

判決書指出，董男因詐欺與性侵害判刑8年餘，出獄後再犯偽造文書罪判刑10個月，2015年4月出獄，他在2016年3月聘請小芳照顧父母親，薪水卻分文未付，小芳7月離職時，他已積欠5個月薪水，同年8月17日下午，董男以拿薪水給小芳為由，把小芳誘騙到他承租的套房，先訴說自己家境差又罹患精神疾症，見小芳放下戒心後，馬上「變臉」企圖性侵害。

女假裝上廁所 傳訊求救

小芳掙扎抵抗，董男用自誇與威脅口吻說，他以前是混黑社會的老大，跟警察混得很熟，認識警分局長，他隨時可以叫警察來繞3圈，或叫警車到此地繞2圈給小芳看，小芳假裝上廁所，偷偷傳訊息向朋友求救時，被董男發現強拉入房間性侵，直到朋友見到訊息打電話給小芳，董男才罷手。

台中地院審理時，董男辯稱他睡著了，沒有性侵小芳，不知小芳身上為何會採集到他的基因，一審認為他素行不佳，犯後飾詞卸責、未見悔意，依強制性交罪判刑3年6個月，董男上訴二審，仍堅稱沒有性侵，也沒有自誇或威脅之言，台中高分院不採信，維持原判，可上訴。

雇主性侵女看護示意圖

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