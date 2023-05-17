醉後精蟲衝腦！噁男中庭脫褲對女同事強塞下體口交 監視器全都錄

桃園市陳姓男子與女同事共飲，醉後在社區中庭偷女方手機脅迫陪他返家，更脫褲強塞下體到女方嘴巴口交，被桃園地院依乘機性交罪等判刑。（記者余瑞仁攝）

2023/05/17 16:11

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名陳姓男子去年5月間與女同事在其住處樓下共同飲酒到天亮，卻趁女同事酒醉時大起色心，先拿走女方手機以此脅迫對方跟自己回家，更趁女同事酒醉嘔吐之際，在社區中庭脫褲將下體強塞到女方嘴巴內；桃園地院審理時，陳男否認性侵、辯稱自己酒醉無法勃起，然而其犯案過程都被社區監視器拍下，法官審結依竊盜、強制未遂及乘機性交罪將陳男分別判處有期徒刑6月、3月及4年徒刑，竊盜、強制未遂罪部分應執行8月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，陳男於去年5月2日凌晨前往女同事住處樓下與女方飲酒聊天，2人從凌晨2點喝到清晨6點時，女方因酒後狀態不佳，呈現心智不穩、不能抗拒狀態；陳男見狀先假意幫女同事背包包，趁機取走包包內的手機，然後以手機為威脅，要求女方跟他返家；因女同事不斷拒絕，陳見女同事爛醉在社區中庭花圃嘔吐之際伸手襲胸，更將褲子脫下，並抓著女方頭頸將自己下體塞進對方嘴巴內口交，直到被女方推開才帶著對方手機離去。

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女同事清醒後，原以為只是手機被搶走，報警調閱監視器影像查看後，赫然發現自己醉後慘遭陳男性侵，經警方逮捕陳男移送檢方偵辦後起訴。

桃園地院審理時，陳稱說當時只是幫女同事保管手機，但忘了返還，事後對方索討就馬上歸還；他並稱當天自己也醉到沒有生理反應，雖有嘗試要對方為他口交，但沒有成功，應屬乘機性交未遂。

法官審理認為，陳男若是出於善意為女同事保管包包和手機，應自始至終都替對方保管包包，但他取走手機後就要將包包丟到地上，不採認其說法；而陳男辯稱酒醉無生理反應，但社區監視器拍下過程，女方從警詢到審理時也都稱有異物侵入嘴巴，且醫院診斷有疑似性侵害傷勢，法官因此認為其辯詞純屬卸責。

法官審酌，陳男利用女同事酒醉精神狀態不佳，竊取女同事手機又企圖強拉對方回家，行為可議。此外，陳男曾犯強制性交罪被法院判刑確定，卻再利用女同事酒醉時乘機性交，雖事後已達成賠償和解，但他犯後否認犯行，足認未具悔意，因此依竊盜、強制未遂罪及乘機性交罪論罪分別判處徒刑。

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