神棍瞎掰「前世情人糾纏」 猥褻性侵害2女信徒還要紅包

謝男謊稱神明上身，瞎掰「妳不久於人世」、「前世情人糾纏」，伺機猥褻女或性侵害2名女信徒。（示意圖）

2023/03/07 12:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市潭子區一間宮廟的謝姓住持，宣稱神明上身，向女信徒瞎掰「妳不久於人世」、「前世情人糾纏」，再以能醫病、「續命」為由猥褻女或性侵害，共2名女信徒受害，他事後還索討紅包禮金與金牌，被揭發後，他一度下跪道歉，之後卻又否認犯行，檢方卻在他的手機，發現女信徒裸露下體照片，台中地方法院依強制性交等罪名判刑4年8月。

判決書指出，謝男（40歲）在2019年8月間，向女信徒小芳（化名）宣稱，「妳不久於人世了，有沒有想要幫自己續命，否則妳很快見不到人」，小芳恐懼之下，被謝男帶入「淨房」，以做科儀為由，要求她脫衣、用紅布矇住雙眼後，再涉嫌伸鹹豬手，撫摸胸部2、3分鐘，之後向小芳收紅包3600元。

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2019年3月間，謝男又向另一位女信徒小玉（化名）誆稱可以治病，要求她脫掉衣褲，用棉被矇臉，他再碰觸小玉胸部，還偷偷用手機拍照，事後索討紅包3000元，之後，同年4月初，又以能醫病、轉運等理由，要求小玉脫下衣褲，再伺機偷拍隱私處，還索取紅包5000元。

事隔半個月，食髓知味的謝男又於同年4月中旬，在旅館內瞎掰說，小玉會生病的原因，是「前世情人糾纏」，他又要求小玉脫光衣物，伺機性侵害得逞後，還索取8000元紅包與1萬1400元的金牌。

女信小芳還指控說，謝男自稱降駕，變成「聖義父」，恐嚇說「妳知道妳已經不久於人世了嗎？妳難道不想看著你的孩子們長大嗎？」之把她帶到淨房，要「叫我開始唸南無觀世音菩薩」，之後撫摸她的胸部，宣稱「現在已將妳的生命暫時延續」。

被害人於同年9月察覺怪異，進而質問謝男，謝男與父親雖曾下跪道歉，企圖息事寧人，但卻又無意和解，被害人提告之後，謝男於檢方偵辦時全盤否認，宣稱只是看床位、辦科儀，沒有不軌之舉，檢方卻從他的手機發現有多名女子裸體照片，亦有女信徒小玉的隱私照片。

台中地院審理時，謝男辯稱說，上述指控只是女信徒片面之詞，沒有佐證的證據。不過，台中地方法院認為，謝男的言行，導致女信徒深怕危及健康、生命的恐懼下，欠缺理性思考而遵從謝男指令，配合謝男的猥褻或性交行為，依強制3次猥褻、1次強制性交罪判刑4年8月，可上訴

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