「女上男下」體位非性侵？旅宿業主管仍判3年8月

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2023/04/18 10:23

〔記者黃明堂／台東報導〕任職台東旅宿業主管的陳姓男子透過交友軟體認識某女子，雙方有親吻、擁抱等行為，後來在陳男住處衍生性侵羅生門。陳男指在性行為過程中，有「女上男下」的交合體位，且他洗澡時，女方未離去也未呼救，顯未違反她意願。女方則稱是被性侵，且為避免激怒，才配合他。台東地院法官依事後雙方LINE對話等判斷陳男構成妨害性自主，判刑3年8月。

判決書指出，陳姓男子於民國111年1月中旬，透過交友軟體結識某女子後，相約甲女。2月某晚，女方表明想繼續與原先之男友交往，隔天凌晨到陳男住處，於談話過程中，陳男不想與她結束聯繫，竟基於強制性交之犯意，強脫她衣褲，並以其身體壓制，性侵得逞。

請繼續往下閱讀...

陳男坦承有於2月某日凌晨在其住處房間內與她發生性行為一事，但否認有何強制性交犯行，辯稱彼此互有好感，但她當時有男朋友，所以案發當日，雙方討論她要選擇誰，他當下心情難過，就在她面前喝了兩罐啤酒，而她希望他不要難過，所以主動上前擁抱並親吻，之後兩人發生性行為，還有女上男下的體位，沒有違反甲女意願。

陳男辯護人則說，女方與男方交往過一段時間，於案發前一天曾發送傾吐愛意之簡訊，性行為過程中也有配合。陳男是與母親同住，女方若遭性侵，應能大聲呼救，案發後趁陳男洗澡之際，也能直接離去才是，此部分應與常情不符。

女方於偵查中證稱，她與陳男在本案發生前有親或抱之肢體接觸，但沒有發生過性行為；之前有一同去過汽車旅館，當時他有個女生朋友跟他同房，陳男有邀她發生性行為，但她跟他說月經來；後來她到陳男住處是要告訴他沒有要跟他在一起，但他當下就變臉，突然壓上來抱住說想跟她在一起，接著性侵。

女方說，被性侵過程中，她一直說不要，陳男有躺著叫她在上面幫他，因語氣很兇，怕會激怒他，而且想要趕快結束才配合他，陳男洗澡時，她未離開，是因為認為等洗完澡再讓他送她離開，是最安全的方式，離開後馬上向男友求救。

法官認為，縱使男女彼此間曾互有情愫，她無從據以認定案發當時二人發生性行為一事未違反女方意願；觀諸二人間對話紀錄所示，於案發前，陳男已有表示不滿及憤怒等情緒。

法官認為，女方於案發當時未大聲呼救，也未趁被告洗澡之際逕行離去，這是獨自一人在陳男住處，在事發突然下為求自保，避免進一步激怒被告而未大聲呼救，並選擇在確保自身安全無虞後才前去求救，如果大聲呼救，無非冒著激怒加害人之風險。

根據雙方事後LINE對話紀錄，女對傳送「我是不是一直說不要」訊息，陳男則回覆「那你現在想怎樣」、「告我嗎」等訊息，於第一時間並未否認女方所述，法官因此認定陳男性侵成立。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法