國小師兼巧固球教練性侵女童 檢認判刑輕提量刑趨勢建議系統被駁

在北市國小任教兼任巧固球校隊教練的黃男，涉嫌性侵該校女童，不僅丟掉教職，高院今也以性侵、猥褻女童犯行判刑3年8月。（記者楊國文攝）

2023/05/16 15:26

〔記者楊國文／台北報導〕北市一所國小的老師兼巧固球校隊教練黃姓男子，利用11歲女童仰慕之心，竟在校內體育器材室猥褻她，又戴她到河濱公園高架橋下對她指侵得逞，台北地院依對未滿14歲少女性交罪判刑3年2月、猥褻罪判8月徒刑。檢方上訴指出，依司法院建置的「量刑趨勢建議系統」統計，一審判刑過輕，應加重其刑，但高等法院認為，「量刑趨勢建議系統」的統計僅作為量刑參考，今判決上訴駁回。可上訴。

判決指出，育有2名子女的黃男，是被害女童就讀小學五年級時期的老師兼巧固球校隊教練，竟利用女童仰慕之心，2016年10月在學校體育器材室內，親吻女童嘴巴，並以手撫摸她胸部 。

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2017年6月底某日下午，黃男心生淫念，駕駛轎車載12歲的被害女童到北市松山區基隆河5號水門堤外河濱公園高架道路橋下隱蔽處，在車後座撫摸女童胸部，並以手對她指侵，性侵害得逞。

台北地院審理時，黃男否認犯行，但在校方性別平等委員會調查時，坦承獨處時和女童會有一些身體接觸，有摸到女童的腹部、胸部等處，綜合認定黃男犯行明確，依對未滿14歲少女性交罪判刑3年2月、猥褻罪判8月徒刑。檢察官和黃男均不服判決，上訴高等法院。

黃男仍否認犯行；檢方上訴指稱，一審判刑過輕，並以司法院建置「量刑趨勢建議系統」指出，依黃男性侵、猥褻犯行的量刑區間應在4年2月至4年8月間較適當。

高院綜合認定，黃男涉犯指侵、猥褻女童犯行明確，對於檢方主張以「量刑趨勢建議系統」統計為例，主張黃男量刑過輕，不過，高院認為「量刑趨勢建議系統」統計分析，是在提供類似案件的審酌「參考」，並非限制法官量刑的裁量，今判決駁回，仍維持一審判決，可上訴。據了解，黃男案發後丟掉教職。

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