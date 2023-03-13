體操金牌教練性侵入獄14天突暴斃 檢方明解剖釐清死因

有網友昔日在爆料公社指控，她在國中時曾遭體操教練性侵，並貼出教練的照片。（翻攝爆料公社）

2023/03/13 21:24

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄某國小梁姓金牌體操教練被控性侵、猥褻2名女學生，被最高法院判刑6年10月，不料入監14天突暴斃，是否有外力介入或本身重大宿疾導致死亡，橋頭地檢署明天解剖複驗釐清死因。

台版#MeToo 判刑6年10月

據了解，1991年3月16日起，梁姓教練任職高雄市某國民小學運動體操專任教練，負責教導3名女學生競技體操，梁在這段期間，涉嫌長期凌虐她們，直到就讀高中還不肯放過。

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檢方調查，梁至2008年止，涉嫌在住處、學校體操室、台北、花蓮、屏東等飯店、摩鐵，涉嫌對該3名女學生性侵或撫摸胸部、下體等行為共17次，被依妨害性自主罪和強制猥褻罪起訴。

凌虐國小女學生 到讀高中還不放過

不過，1、2審法官開庭調查後，只認定對其中2名女學生遭分別性侵和猥褻，其餘不是罪證不足，就是追訴時效消滅，並判處有期徒刑6年10月，並經最高法院判刑定讞。

橋頭地檢署通知梁到案執行，移送高雄第二監獄。據了解，梁男自今年2月23日入監服刑，24日即發現他的血氧、血壓等指數出現異常，獄方改將他送往監獄觀察療養的4人舍房，期間他也曾到獄內門診看診，但至3月8日，經監所人員發現不對勁，當天下午獄內醫師評估認為有必要送外部大型醫院治療，就緊急轉送國軍左營醫院。梁男到院時意識清楚惟身體指數持續下降，深夜因病況惡化轉往加護病房，經搶救仍於9日凌晨1時許宣告不治。

承辦檢察官陳盈辰明天上午在市立殯儀館解剖複驗，將採集內臟等器官檢體送驗，釐清真正死因，並追查有無人為不法。

受害人在網路上PO出報案三聯單。（圖擷取自爆料公社）

梁姓教練獄中暴斃，橋頭地檢署明解剖。（記者鮑建信攝）

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