男子買玉米濃湯放迷藥 性侵好友判賠30餘萬

玉米濃湯示意圖，與本案無關。（資料照，記者林宜樟攝）

2023/05/18 08:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕沈姓男子與從小認識的A女往來10多年，A女將沈男視為知心好友，但沈男卻涉嫌在2019年11月24日晚上，趁A女心情鬱悶，約他聊天解悶時，將迷藥摻入他買來的玉米濃湯；A女喝下玉米濃湯後，意識模糊，但記得沈男對她口交性侵，隔天到醫院檢驗，發現體內有迷藥成分殘留，報警提告性侵，並提出民事損害賠償，嘉義地方法院日前判決沈男需賠償A女30萬3280元。

A女主張，沈男與她是多年好友，當晚因心情煩悶，約沈男到嘉義租屋處聊天，但沈男卻到速食店買玉米濃湯，將迷藥摻入湯內，趁她昏睡時，將強行對她口交，事後她罹患創傷後壓力症候群，有7個月無法工作；除提出強制性交告訴，並提出損害賠償，求償醫療費、工作損失、精神撫慰金共61萬元。沈男否認性侵，並主張求償金額過高。

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嘉義地方法院審理認為，此案有證人，親眼見到A女喝下玉米濃湯等食物後，出現臉紅、頭暈、乏力症狀，且記憶缺損，到醫院抽血採尿，驗出某種迷藥代謝物；法院認為，A女尿液被檢驗有該迷藥代謝物，顯然遭下藥，且事後多次進行諮商、到身心診所就診，出現創傷反應、憂鬱、焦慮等症狀。

經查，A女身上各部位均未檢出與沈男有關跡證，法官認為是因A女意識不清，且口交並未遭強力反抗，也不知沈男是否有射精，因此各部位無檢出跡證屬正常；審酌A女的學經歷、工作等，認定受損害金額為50萬4480元，而A女已申請犯罪被害人保護法規定的補償金20萬1200元，扣除後，判沈男需賠償30萬3280元。

此案刑事部分，嘉義地方法院一審時沈男坦承跟A女從小認識，當晚有買湯，食用後將垃圾都帶走，但否認使用藥劑及強制性交；A女偵訊時說，以前沈男買食物來垃圾都不帶走，這次卻把速食的垃圾都帶走，她認為沈男違反意願對她口交，因此提出強制性交告訴，法院依以藥劑強制性交罪，判處沈男有期徒刑7年6個月，經沈男上訴，去年最高法院駁回上訴定讞。

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