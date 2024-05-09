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涉包庇麻將賭場 新北2警涉貪被約談

有4名員警涉擅查民眾個資被約談，檢方複訊後已將4人請回或交保。（記者王定傳攝）

有4名員警涉擅查民眾個資被約談，檢方複訊後已將4人請回或交保。（記者王定傳攝）

2024/05/09 15:34

〔記者王定傳、吳仁捷／新北報導〕新北市海山警分局江翠派出所傳出遭檢調搜索，據了解，該所陳姓巡佐、林姓警員，涉包庇麻將賭博業者，不積極查緝，還到賭場賭博，但有無收賄或洩漏查緝訊息給業者知悉仍待查，陳員另涉擅查民眾個資給賭場業者；新北地檢署昨因此指揮調查局新北市調查處，兵分10多路帶回員警、業者等10多人到案，全案朝違反貪污治罪條例、刑法洩密、賭博罪嫌偵辦。

據了解，陳、林2人被控知悉陳姓、呂姓、湯姓男子等人，在板橋、三重等處經營麻將賭場，卻不積極查緝，還到這些處所賭博，至於2人有無收賄或洩漏偵查行動給業者知悉，仍待查；陳員另被控涉收賄替賭場業者查詢民眾個資，用途為何仍待查。

檢調昨因此發動搜索並約談2人，另有4名員警因涉擅查個資，檢方訊後以先將4人予以請回或交保；陳、林2名主嫌，目前仍在新北處接受調詢中，稍晚移送檢方複訊，全案朝違反貪污治罪條例、刑法洩密、賭博罪嫌偵辦。

針對此案，海山警分局今表示，該案事先已由新北警掌握狀況報請新北地檢署指揮偵辦中，將依取得相關事證，秉持勿枉勿縱之立場，以不掩飾、不庇縱、不護短之態度，積極偵辦，展現端正警察風紀之決心，以維警譽。

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