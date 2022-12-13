偵查隊長、所長交保！疑地方人士施壓 台南警方「狸貓換太子」

台南分局連傳「地方人士施壓」衍生的警察風紀案。（資料照，記者王捷攝）

2022/12/13 23:55

〔記者王捷／台南報導〕在學甲槍擊案後，台南市警局繃緊神經，豈料連傳「地方人士施壓」衍生的警察風紀案，今（13）日傳出一名「地方人士」疑似酒駕肇逃，找認識的偵查隊警官施壓，讓派出所配合「狸貓換太子」，檢方訊問後認為涉登載不實及藏匿人犯，涉案偵查隊長、所長與警員皆訊後交保。

警政署上週宣布全國大掃蕩，強勢臨檢各警局轄內八大行業，但一名警員不信邪，還去小吃部歡唱，結果遇到自己分局的人來臨檢，他倉皇從後門離開，事後還要店家找「地方人士」向分局施壓，拜託高層不要處分。

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今天早上又傳「地方人士」施壓案，早上10點檢察官與法務部廉政署到麻豆分局偵查隊搜索，因為有官警疑似包庇「地方人士」酒駕肇逃，一名「地方人士」在酒駕肇事後，找來友人來頂替，並找熟識的偵查隊官警協助向警所施壓。

整個警界都在討論該分局，但警方連對自己人都下封口令，警察局長方仰寧與幕僚到分局坐鎮，但都不願意自清，決定等檢方先有動作才說明。

南檢在晚間7時許回應，整件「離貓換太子」事件還有一些疑點仍需要釐清，不一定會聲請羈押；晚間8點，台南地方法院表示，沒聽說有類似的搜索案需要開羈押庭。

最終，檢方在問訊後，涉案的偵查隊長以10萬元交保，所長則是8萬元、警員6萬元，而這位「地方人士」與他找來的友人都是5萬交保。

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