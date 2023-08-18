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掉錢報案超不爽 女子PO網怨警「懷疑包庇撿錢的」惹上大麻煩

錢包遺失兩樣情，意外引發一起警察與民眾的誹謗官司。（情境照）

錢包遺失兩樣情，意外引發一起警察與民眾的誹謗官司。（情境照）

2023/08/18 07:37

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市徐姓女子去年4月間因男友遺失錢包，損失1萬4千元，向轄區警方報案，因不滿員警辦案態度，同年6月間回應網友10餘萬現金失而復得的感謝文時，留言「遇到好警察真的差很多！一度懷疑包庇撿錢的？」遭受理徐女報案的周姓警員提告，徐女被依散布文字誹謗罪，判拘役40日，民事賠償5萬元，可上訴。

判決指出，徐姓女子的鍾姓男友，去年4月20日駕車不慎遺失皮夾，雖尋獲皮夾，但皮夾內現金新1萬4千餘元已不見，前往轄區分駐所報案，由周姓警員受理，但一直未找回失金。

徐女因不滿周辦案態度，去年6月27日以臉書暱稱在「我是大社人」社團回應一則現金失而復得的感謝文，貼出「有時候遇到好警察真的差很多！希望那位『周某某』向人家學習！」、「一度讓人懷疑包庇撿錢的」、「當時還懷疑說撿錢的跟他認識餒」，周姓警員一狀告上法院。

徐女辯稱，報案當時，她請警方調監視器不去調，辦案過程大吼大叫，態度惡劣，才讓她有包庇撿錢的人、跟撿錢的認識之感受，看到他人的感謝文心生感慨，且她也只稱呼「周某某」，並未指名道姓。

橋頭地院審理認為，「包庇」指袒護不正當行為，對警員而言，為貶抑負面之社會評價，減損人格尊嚴與聲譽，且該分駐所當時僅一名員警姓周，認定徐女犯散布文字誹謗罪，判拘役40日，附帶民事賠償5萬元，可上訴。

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