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首頁　>　社會

逢甲商圈惡煞買早餐都帶槍 警清晨埋伏電梯口逮人

高嫌穿短褲出門買早餐都帶槍（紅圈）。（讀者提供）

高嫌穿短褲出門買早餐都帶槍（紅圈）。（讀者提供）

2024/06/01 13:22

〔記者黃旭磊／台中報導〕西屯區逢甲商圈一帶，本月出現一名高姓男子擁槍自重，連出門買早餐都腰掛短槍嚇民眾，警方清晨埋伏大樓電梯口，待高嫌現身壓制逮捕，於腰際搜出1把菲律賓製短槍及制式彈夾，高嫌有禿頭及紋身特徵，落網時呆坐在地，渾然不知為何透早出門就被逮。

台中市第四警分局表示，高嫌（47歲）無業在西屯區至善路一帶商圈混跡，由於腰掛貼身短槍，連在鄰近早餐店都嚇到路人，專案小組不敢大意，由偵查隊隊長江清萬率10名成員，前日、5月30日清晨7時許埋伏大樓電梯口，見高嫌穿短褲、涼鞋現身即壓制逮捕。

江清萬表示，高嫌在社區大廳大喊「東西都在身上」，囂張於短褲腰際掛菲律賓製短槍，若不慎擦槍走火恐引起槍戰，所幸以優勢警力壓制逮捕歸案，當場查扣槍枝、18顆制式子彈及3具彈匣，並帶高嫌上樓逮捕彭姓通緝犯到案。

江清萬強調，菲律賓短槍輕巧貼身，連穿短褲都可隨身攜帶：相關人士說，菲國槍枝合法，ARMSCOR製槍廠產製M1911型手槍，產量目前排名全球第一，東南亞不少毒梟及黑道慣用。

專案人員報請台中地檢署張時嘉檢察官指揮偵辦，1週以來實施社區探訪並調閱CCTV監視器紀錄作息，高嫌於30日清晨打開電梯瞬間，還來不及反應就被拖出電梯壓制，全案依違反槍砲彈刀條例移送。

警方清晨在社區電梯口壓制高嫌。（讀者提供）

警方清晨在社區電梯口壓制高嫌。（讀者提供）

高嫌渾然不知透早出門就被逮。（讀者提供）

高嫌渾然不知透早出門就被逮。（讀者提供）

警方查扣菲律賓製短槍、18顆制式子彈及彈匣。（讀者提供）

警方查扣菲律賓製短槍、18顆制式子彈及彈匣。（讀者提供）

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