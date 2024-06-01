飆仔網路號召平溪106縣道競速 警提前佈崗開84張罰單

改裝汽、機車車主在LINE群組相揪相揪到新北市平溪區106縣道競速、甩尾，新北市瑞芳警分局今天清晨同步在4處路段展開防飆專案勤務，一個上午共開出84張罰單。（記者林嘉東翻攝）

2024/06/01 13:01

〔記者林嘉東／新北報導〕改裝汽、機車與重機車主在LINE群組呼朋引伴到新北市平溪區106縣道競速、甩尾，新北市瑞芳警分局提前掌握飆仔群聚飆車，今（1）天清晨動員警員、與環保局人員等26名聯合稽查成員，在4處查緝點，同步展開聯合稽查與防飆專案勤務，一個上午共開出84張罰單，其中4名駕駛嚴重超速逾40公里，損失慘重。

新北市瑞芳警方局接獲情資顯示，有改裝汽車、機車與重機車主透過LINE群組號召車主今天上午前往新北市平溪區106縣道競速、飆車，分局長陳建龍立即整編勤務，聯合新北市環保局組成聯合稽查小組，在106縣道4個交通要道，實施路檢、巡邏及機動測照等勤務，加強攔查違規超速、噪音車及改裝車輛。

請繼續往下閱讀...

警員、環保局人員等26名聯合稽查小組成員，清晨5時許展開稽查，果然見到大批改裝車輛，其中不乏新車價格逾千萬法拉利等高檔跑車，稽查人員稽查所有改裝車排氣管聲浪是否超標，直線路段是否超速；一個上午共攔檢165輛汽、機車，取締各式違規等共計84，其中4名駕駛在106縣道直線道路上，嚴重超速逾40公里。

陳建龍強調，警方獲知有改裝車主要在106縣道競駛訊息後，部署優勢警力，展現強勢執法作為，有效遏阻汽機車駕駛前來競技、競駛危險駕車風氣，日後將持續執行防飆作為，維護本轄交通秩序及安全。

陳建龍另呼籲，道路不是競技的場所，不當的駕車行為易導致事故發生，也危害其他用路人安全，況且瑞芳、平溪區等風景名勝眾多，汽車、機車駕駛應該在速限範圍，體驗沿途的風光，共同維護道路交通安全，提升遊憩的品質。

新北市瑞芳警分局掌握飆仔群聚平溪區106縣道飆車，今天上午同步在4處路段，展開聯合稽查與防飆專案勤務，一個上午共攔檢165輛汽、機車，開出84張違規改裝、超速罰單。 （記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法