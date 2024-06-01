鄉公所僱員負責工程驗收及請款向包商索賄 繳回15萬判4年

負責工程驗收及請款的鄉公所鄭姓公務員向包商索賄，被屏東地院判刑4年。（記者李立法攝）

2024/06/01 13:08

〔記者李立法／屏東報導〕負責工程驗收及請款業務的鹽埔鄉公所建設課鄭姓僱員，連續向包商索賄及收賄15萬元遭舉報送辦，屏東地院依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪併處鄭男4年徒刑，褫奪公權4年；向鄭男行賄的陳姓包商則獲得緩刑機會，可上訴。

判決指出，鄭男負責鄉公所工程採購案件發包、履約管理、估（驗）收及請款等業務，竟主動向標得鄉內排水改善工程的陳姓包商索賄，陳姓包商為避免受到刁難，透過LINE與鄭男聯繫後，將現金3萬元、2萬元裝信封且夾藏文件內，放在鄭男在公所的座位；陳姓包商有了被鄭男索賄經驗後，接著在施作鄉內道路工程時，又將現金7萬元、3萬元裝信封且夾藏文件內交給鄭男，讓陳姓包商得以及早獲撥工程款。

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鄭男涉貪行徑遭舉報，屏東地檢署偵辦期間，鄭、陳2人皆坦承犯行，鄭男並繳回犯罪所得15萬元，檢方依違反貪污治罪條例提起公訴；屏東地院審理後，認為鄭男犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，共2罪，併處4年徒刑，褫奪公權4年，陳姓包商犯交付賄賂罪，共2罪，併處8個月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，褫奪公權1年，須向公庫交付10萬元。

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